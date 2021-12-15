Работать очно теперь могут только полностью вакцинированные люди

Права и обязанности

При этом лицам, завершившим курс вакцинации, не обязательно нужен действующий ковид-сертификат, например, если человек получил вторую вакцину вчера.

Обязанность вакцинироваться также распространяется на работников, которые не имеют прямого контакта с клиентами и подвержены более низкому риску заражения, но при этом работают очно за пределами дома.

Также сегодня наступил крайний срок получения сертификата о вакцинации против Covid-19 работниками публичного сектора, для которых требование о прохождении курса вакцинации для выполнения рабочих обязанностей - как в очном, таки в удаленном режиме - вступило в силу уже 15 ноября.

Те же условия применяются к сотрудникам частного сектора, которые выполняют свои обязанности очно и вступают в прямой контакт с клиентами, подвержены риску заражения или обеспечивают непрерывность деятельности предприятия.

Вакцинация среди работающих

LЕТА уже сообщало, что к 12 декабря против Covid-19 в Латвии вакцинированы 962 763 трудоустроенных латвийцев, что составляет 94% от общего числа работающих.

Наибольшее число непривитых наблюдается в сфере транспорта и складирования, где к 12 декабря не были привиты 14 600 работников, или 19%, сообщил на заседании правительства во вторник, 14 декабря, представитель Министерства экономики Янис Салминьш.

Кроме того, не вакцинированы примерно 10 700 (15%) работников строительной отрасли, 8500 (16%) работающих в секторе профессиональных, научных и технических услуг, 7600 (26%) работающих в сфере искусства, развлечений и досуга и приблизительно 6 800 человек (6%), занятых в секторе обрабатывающей промышленности.