После того как богатая, благородная и красивая француженка Бланш Моннье влюбилась в разорившегося юриста, который был старше нее, ее мать, чтобы разрушить эти отношения, совершила немыслимое - она на 25 лет заточила дочь в комнате, в которую не проникал ни один луч света.

"Как хорошо снова вдохнуть свежего воздуха"

В мае 1901 года генпрокурор Парижа получил странное письмо, в котором были описаны ужасающие события в доме во французском городе Пуатье. В анонимном письме было написано, что некая женщина уже 25 лет держится там в заточении в ужасающих условиях. Указан был и адрес.

"Господин генпрокурор: имею честь проинформировать вас об особо серьезном случае. Я говорю о человеке, заточенном в доме госпожи Моннье, живущем последние 25 лет в полуголоде на куче мусора - буквально в собственных экскрементах", - сообщалось в анонимном письме.

В дом госпожи Моннье незамедлительно явилась полиция и обыскала его. Сначала показалось, что все в порядке, однако затем начальник полиции почувствовал странный запах гнили в одной из комнат на верхнем этаже. Двери комнаты оказались плотно закрытыми. Поняв, что что-то нечисто, полицейские взломали двери комнаты и увидели ужасающую картину.