Чт, 16.12.2021
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Том Брицис, метеоролог Латвийского телевидения
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Фото ⟩ 🦁 Львятам из Рижского зоопарка - полгода: смотрите, как они играются зимой!

ФОТО: Māris Lielkalns/Facebook

Полгода назад в Рижском зоопарке родились два львенка - Тейка и Варис. Теперь они подросли и наслаждаются зимой в Латвии. Когда малыши совсем вырастут, они отправятся в другие зоопарки. Об этом сообщает программа Латвийского телевидения "Утренняя панорама". 

Скоро исполнится шесть месяцев с того момента, как в Рижском зоопарке спустя 22-летний перерыв родились львята. 31 мая у львицы Цванги и льва Кали родились Варис и Тейка. 

Фото: Львята наслаждаются зимой в Рижском зоопарке 

"Мама, конечно, очень волнуется. Она до сих пор присматривает за своими малышами", - рассказал представитель зоопарка Марис Лиелкалнс. 

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"Почти в каждом фильме про Африку мы можем видеть льва. Создается впечатление, что львы встречаются ежеминутно на каждом шагу, что это очень часто встречаемое животное. Абсолютно наоборот. Львы занесены в Красную книгу. Этот подвид живет в сухих районах пустыни Намибии. Он больше всего приспособлен к образу жизни в засушливой пустыне", - пояснил Лиелканс. 

Несмотря на естественное место обитания в пустыне, видно, что у львят нет возражений против латвийской снежной зимы.

"Главное - чтобы живот был полный. Если лапы мерзнут, то можно уйти внутрь. 

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И зимой в зоопарке можно посмотреть на львят. Если мороз не слишком силен, в солнечную погоду львята вместе с родителями выходят на площадку, играют и гуляют", - рассказал Лиелкалнс. 


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