Фото ⟩ 🦁 Львятам из Рижского зоопарка - полгода: смотрите, как они играются зимой!

Скоро исполнится шесть месяцев с того момента, как в Рижском зоопарке спустя 22-летний перерыв родились львята. 31 мая у львицы Цванги и льва Кали родились Варис и Тейка.

Фото: Львята наслаждаются зимой в Рижском зоопарке

"Мама, конечно, очень волнуется. Она до сих пор присматривает за своими малышами", - рассказал представитель зоопарка Марис Лиелкалнс.

"Почти в каждом фильме про Африку мы можем видеть льва. Создается впечатление, что львы встречаются ежеминутно на каждом шагу, что это очень часто встречаемое животное. Абсолютно наоборот. Львы занесены в Красную книгу. Этот подвид живет в сухих районах пустыни Намибии. Он больше всего приспособлен к образу жизни в засушливой пустыне", - пояснил Лиелканс.

Несмотря на естественное место обитания в пустыне, видно, что у львят нет возражений против латвийской снежной зимы.

"Главное - чтобы живот был полный. Если лапы мерзнут, то можно уйти внутрь.