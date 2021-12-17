Скромный ВВП, инфляция, порты и лес: новости латвийской экономики

Банк Латвии повысил прогноз инфляции на текущий год до 3,2%
Грузооборот портов уменьшился на 8,2%
Объем экспорта лесной продукции увеличился на 43,3%
Банк Латвии снизил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год с прежних 5,3% до 4,6%, сообщили LЕТА в центральном банке.
Также Банк Латвии снизил прогноз роста экономики Латвии в 2022 году с прогнозируемых в сентябре 5,1% до 4,2%, а рост ВВП в Латвии в 2021 году оценил в 4% по сравнению с ранее прогнозируемыми 3,8%. В свою очередь, в 2024 году прирост ВВП, по прогнозу центробанка, составит 3,3%.
Как заявил Банк Латвии, прогноз прироста ВВП на 2021 год и 2022 год снижен из-за влияния пандемии на развитие экономики.
"На краткосрочный экономический рост негативно влияют новые вспышки Covid-19, особенно в Европе, появление новых разновидностей вируса и меры по ограничению его распространения. Росту народного хозяйства препятствуют нехватка материалов, оборудования и рабочей силы, а также рост затрат, особенно цен на энергоносители", - заявили в Банке Латвии.
Рост народного хозяйства Латвии в конце года замедлился из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, на что эксперты банка указывали уже в сентябрьских прогнозах, но ситуацию еще больше усугубил локдаун и строгие ограничения. В третьем квартале частное потребление восстановилось, однако удорожание строительных материалов и оборудования превышает прогнозируемые в инвестиционных планах затраты и тормозит активность, а развитию экспорта по-прежнему препятствуют ограничения на оказание услуг.
По прогнозам центрального банка, в начале будущего года народное хозяйство также будет находиться в тени пандемии. Дополнительно придется считаться с ухудшением эпидемиологической ситуации и ограничениями в Европе. В то же время ряд факторов, препятствующих росту экономики, в следующем году ослабнет.
"Ожидается, что влияние таких глобальных факторов, как рост цен на энергоресурсы и нарушения поставок, значительно уменьшится во второй половине следующего года", - отметили в банке.
Центральный банк указывает, что ограничить рост безработицы позволяют переход на работу удаленно и государственная поддержка в период ограничений, однако требование иметь сертификат Covid-19 для работающих очно может способствовать пополнению рядов безработных непривитыми.
"Со снижением доступности рабочих рук усиливается давление на зарплаты. Прогноз роста зарплат на 2023 год повышен и отражает нехватку рабочей силы и планы реформ зарплат в государственном управлении", - отмечает Банк Латвии.
По прогнозу банка, в 2021 году номинальная брутто-зарплата в Латвии вырастет на 8,9%, в 2022 году - на 7,5%, в 2023 году - на 6,1%, а в 2024 году - на 5,9%.
Продолжает также расти дефицит бюджета, так как экономический рост замедляется, а правительство увеличивает расходы на уменьшение последствий Covid-19. Эти расходы в 2021 году более чем в 2,5 раза превышают объем расходов в 2020 году.
Банк Латвии прогнозирует, что в 2021 году дефицит бюджета составит 8,2% от ВВП, в 2022 году - 4,1%, в 2023 году - 1,3%, а в 2024 году - 0,4%, при этом в прогнозах учтены только принятые на данный момент решения правительства.
Банк Латвии повысил прогноз инфляции на текущий год до 3,2%
Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2021 год с предполагаемых ранее 2,8% до 3,2%, а на следующий год прогноз инфляции повышен с 4% до 6,1%, свидетельствует актуальная информация Банка Латвии.
При этом прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год вырос с объявленных в сентябре 2,7% до 2,9%, а в 2024 году среднегодовая инфляция в Латвии прогнозируется на уровне 2,1%.
Банк Латвии указывает, что прогноз инфляции на 2021 и 2022 годы повышен в связи с ростом мировых цен на энергоносители, а в 2023 году более высокая инфляция будет определяться удорожанием производственных расходов.
"Рост цен на энергоносители повышает прогнозы инфляции, и пик инфляции будет выше, чем ожидалось ранее", - отметили представители Банка Латвии.
В то же время центробанк отмечает, что рост цен наблюдается в широком спектре продукции и на него влияет связанное с изменением цен на энергоносители удорожание других товаров и услуг; решения о повышении административно регулируемых цен, таких как централизованное отопление и водоснабжение в отдельных городах; рост мировых цен на продукты питания; нарушения в цепочках поставок, влияющие на цены промышленных товаров, а также влияние увеличения заработной платы на производственные расходы.
"Базовая инфляция, во многом обусловленная ростом заработной платы, будет увеличиваться. Однако по мере изменения мировых цен на энергоносители и решения проблем с цепочками поставок инфляция начнет снижаться в течение следующего года", - отметили представители Банка Латвии, добавив, что, к сожалению, инфляционные риски в ближайшем будущем остаются на восходящем уровне. Это связано с напряженной ситуацией на внутреннем рынке труда и несвоевременным падением мировых цен на сырье.
Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в Латвии составит 2% в 2021 году, 3,1% в 2022 году, 2,6% в 2023 году и 2,3% в 2024 году.
Грузооборот портов Латвии за 11 месяцев снизился на 8,2%
В портах Латвии за 11 месяцев 2021 года перевалено 37,754 млн тонн грузов, что на 8,2% меньше, чем за соответствующий период 2020 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.
Больше всего в этом году в латвийских портах перевалено сыпучих грузов - 17,742 млн тонн (-8,7%), в том числе зерна и зерновых продуктов - 5,547 млн тонн (+3,8%), щепы - 1,83 млн тонн (+0,2%), химических грузов - 1,587 млн тонн (-8,4%), угля - 1,082 млн тонн (-68,3%).
Перевалка генеральных грузов за 11 месяцев этого года составила 11,816 млн тонн (+7,3%), в том числе контейнерных грузов перевалено 4,043 млн тонн (-5,8%), лесоматериалов - 4,06 млн тонн (+18,5%), грузов roll on/roll off - 3,271 млн тонн (+13,9%).
Наливных грузов перевалено 8,196 млн тонн (-23,4%). Большую их часть составили нефтепродукты - 7,578 млн тонн (-24,7%).
Лидировал по грузообороту в этот период по-прежнему Рижский порт, где перевалено 19,407 млн тонн грузов, что на 11,4% меньше, чем годом ранее.
В Вентспилсском порту перевалено 10,04 млн тонн грузов (-15,2%), в Лиепайском - 6,374 млн тонн (+9,4%).
Среди малых портов Латвии самый большой грузооборот за 11 месяцев текущего года был в Скулте - 1,02 млн тонн (+14,4%). Грузооборот Мерсрагского порта составил 465 600 тонн (+28,2%), Салацгривского порта - 384 200 тонн (+40%).
В целом малые порты за 11 месяцев этого года перевалили 1,932 млн тонн грузов, что на 22,1% больше, чем годом ранее.
В 2020 году в портах Латвии было перевалено 44,928 млн тонн грузов, что на 28% меньше, чем в 2019 году, в том числе за 11 месяцев года - 41,145 млн тонн.
Объем экспорта лесной продукции за десять месяцев увеличился на 43,3%
Латвия за десять месяцев текущего года экспортировала продукции лесной отрасли на сумму 3,055 млрд евро, что на 43,3% больше, чем за такой же период 2020 года, свидетельствуют данные Министерства земледелия.
Древесины и изделий из нее экспортировано на 2,672 млрд евро - на 48,8% больше, чем годом ранее, что составляет 87,5% (84,5% годом ранее) общего экспорта продукции лесной отрасли.
Пиломатериалов экспортировано на 1,014 млрд евро (+80,2%), топливной древесины - на 441,641 млн евро (+15,1%), фанеры - на 209,604 млн евро (+6,8%), древесно-стружечных плит - на 256,869 млн евро (+79,2%).
Экспорт деревянной мебели вырос на 10% - до 165,618 млн евро (5,4% от общего экспорта продукции лесной отрасли), экспорт бумаги, картона и изделий из них составил 120,831 млн евро (+11,4%), или 4% общего экспорта лесной отрасли.
Больше всего продукции лесной отрасли за десять месяцев экспортировано в Великобританию (27,5%), Эстонию (7,8%), Швецию (7,3%) и Германию (7,3%).
В 2020 году за десять месяцев было экспортировано лесной продукции на 2,131 млрд евро.