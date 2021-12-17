VID начинает выплату грантов для предприятий, пострадавших от Covid-19
Служба государственных доходов (VID) сегодня начала выплату грантов для оборотных средств предприятий, пострадавших из-за чрезвычайного положения в условиях пандемии Covid-19.
Служба государственных доходов (VID) сегодня начала выплату грантов для оборотных средств предприятий, пострадавших из-за чрезвычайного положения в условиях пандемии Covid-19.
До 15 декабря VID получил 19 200 заявок на выплату зарплатных субсидий и 7500 заявок на выплату грантов для оборотных средств.
VID принимает заявки с 22 ноября и сегодня начал выплату поддержки тем предприятиям, которые уже подали заявки.
Заявки на получение поддержки за октябрь, ноябрь и декабрь можно подавать в системе электронного декларирования VID до 15 января, а за январь - до 15 февраля.
Объем грантов для оборотных средств может составить до 30% от общей суммы брутто-зарплат, в том числе внесенных работодателем обязательных взносов государственного социального страхования, за июль, август и сентябрь, но не более 250 000 евро в месяц и не более 2,3 млн евро для группы связанных предприятий.