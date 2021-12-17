Пт, 17.12.2021
Ребенку лучше, когда он зовет кого-то мамой. Это такая потребность. Тогда и состояние становится лучше и как-то психологически легче, когда у тебя есть люди, которых ты можешь назвать мамой и папой. Особенно мамой. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье

VID начинает выплату грантов для предприятий, пострадавших от Covid-19

Деньги в банке ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Служба государственных доходов (VID) сегодня начала выплату грантов для оборотных средств предприятий, пострадавших из-за чрезвычайного положения в условиях пандемии Covid-19.

До 15 декабря VID получил 19 200 заявок на выплату зарплатных субсидий и 7500 заявок на выплату грантов для оборотных средств.

VID принимает заявки с 22 ноября и сегодня начал выплату поддержки тем предприятиям, которые уже подали заявки.

Заявки на получение поддержки за октябрь, ноябрь и декабрь можно подавать в системе электронного декларирования VID до 15 января, а за январь - до 15 февраля.

Объем грантов для оборотных средств может составить до 30% от общей суммы брутто-зарплат, в том числе внесенных работодателем обязательных взносов государственного социального страхования, за июль, август и сентябрь, но не более 250 000 евро в месяц и не более 2,3 млн евро для группы связанных предприятий.


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