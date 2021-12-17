VID начинает выплату грантов для предприятий, пострадавших от Covid-19

До 15 декабря VID получил 19 200 заявок на выплату зарплатных субсидий и 7500 заявок на выплату грантов для оборотных средств.

VID принимает заявки с 22 ноября и сегодня начал выплату поддержки тем предприятиям, которые уже подали заявки.

Заявки на получение поддержки за октябрь, ноябрь и декабрь можно подавать в системе электронного декларирования VID до 15 января, а за январь - до 15 февраля.