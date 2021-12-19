Видео ⟩ Во многих реках Латвии поднялся уровень воды

Уровень воды в воскресенье утром в 8:20 достиг 237 сантиметров выше отметки "0" наблюдательной станции или 1,41 метра по нормальной системе высот Латвии (LAS). Уровень воды продолжает постепенно повышаться.
Информация, опубликованная на сайте LVĢMC, показывает, что желтые предупреждения о повышении уровня воды действуют в нескольких местах в центральных районах страны, а также в Земгале.
По данным LVĢMC, подъем воды в реке Огре в ближайшие дни продолжится, это будет связано с таянием снега и льда, а также с осадками. 18 декабря в 21:00 уровень воды в Огре у Лиелпечи достиг 21,7 метра LAS или 146 см выше "нулевого" уровня станции, а в реке Огре в городе Огре - 31,31 метра LAS или 112 сантиметров выше "ноля" станции, а в Лиела-Югла возле Закюмуйжа 5,74 метра LAS или 419 сантиметров выше "ноля". Другие реки в центральной части, такие как Малая Югла, также испытывают подъем уровня воды и ледоход. Самые низкие точки на берегах этих рек могут быть затоплены, предупреждает LVĢMC.
Желтое предупреждение действует и в Даугаве под Екабпилсом. LVĢMC указывает на то, что в ближайшие дни самые низкие места и поймы возле Зельки могут быть затоплены. Поскольку движение льда продолжается в направлении Плявиняс, уровень воды на этом участке реки также будет колебаться.
Видео: Открытые шлюзы Огрской ГЭС
Между тем, уровень воды в Земгале в субботу, 18 декабря, поднялся в реках бассейна Лиелупе, их поймы и нижние точки затоплены. В субботу в 17:10 начался ледоход в Лиелупе под Елгавой. На участке Елгава-Калнциемс продолжится движение льда, уровень воды поднимется. Может возникнуть скопление льда. Уровень воды в Лиелупе у Стальгене 18 декабря, на 21:00, находился на 2,99 метра LAS или 320 сантиметров над "нулевой" точкой станции, уровень воды в Лиелупе у Елгавы 1,62 метра LAS или 159 см выше "нулевой" точки станции, а уровень воды в Лиелупе у Калнциемса - 1,06 метра LAS или 100 в сантиметрах над "нулевой" точкой станции.