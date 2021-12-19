Видео ⟩ Во многих реках Латвии поднялся уровень воды

Уровень воды в воскресенье утром в 8:20 достиг 237 сантиметров выше отметки "0" наблюдательной станции или 1,41 метра по нормальной системе высот Латвии (LAS). Уровень воды продолжает постепенно повышаться.

Šonakt 01:10 Gaujā pie Carnikavas tika novērota vidēja ledus iešana. Ūdens līmenis 8:20 1.41 m LAS (237 cm virs stacijas "0"). Ūdens līmenis turpina pakāpeniski paaugstināties.

Aktuālie brīdinājumi par ūdens līmeņa paaugstināšanos: https://t.co/6fNqDaC9RU — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 19, 2021

Информация, опубликованная на сайте LVĢMC, показывает, что желтые предупреждения о повышении уровня воды действуют в нескольких местах в центральных районах страны, а также в Земгале.

Ūdens līmeņa izmaiņas no 18. decembra plkst 8:00 līdz 19. decembra plkst. 8:00. (Operatīvā informācija pirms datu kvalitātes kontroles.) pic.twitter.com/9igBprxQaV — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 19, 2021

По данным LVĢMC, подъем воды в реке Огре в ближайшие дни продолжится, это будет связано с таянием снега и льда, а также с осадками. 18 декабря в 21:00 уровень воды в Огре у Лиелпечи достиг 21,7 метра LAS или 146 см выше "нулевого" уровня станции, а в реке Огре в городе Огре - 31,31 метра LAS или 112 сантиметров выше "ноля" станции, а в Лиела-Югла возле Закюмуйжа 5,74 метра LAS или 419 сантиметров выше "ноля". Другие реки в центральной части, такие как Малая Югла, также испытывают подъем уровня воды и ледоход. Самые низкие точки на берегах этих рек могут быть затоплены, предупреждает LVĢMC.

Желтое предупреждение действует и в Даугаве под Екабпилсом. LVĢMC указывает на то, что в ближайшие дни самые низкие места и поймы возле Зельки могут быть затоплены. Поскольку движение льда продолжается в направлении Плявиняс, уровень воды на этом участке реки также будет колебаться.

Видео: Открытые шлюзы Огрской ГЭС