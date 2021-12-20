Омикрон: Еврокомиссия договорилась с производителями вакцин о дополнительных дозах

Первые пять миллионов будут поставлены в январе, следующие пять - в феврале, а оставшаяся часть - в марте, подтвердила в сообщении СМИ Еврокомиссия, которая от лица стран-участников ведет переговоры с производителями вакцин.

Таким образом, после нового соглашения ожидаемый объем вакцин Pfizer/BioNTech евросоюзу в первой четверти будущего года достигнет 215 миллионов доз.

Такое же соглашение на прошлой неделе было заключено и с фармацевтическим предприятием Moderna.

"Подтверждено, что это будет особенно нужно странам, которым в краткосрочной перспективе необходимы дополнительные дозы вакцин, - указали в ЕК. - Принимая во внимание ожидаемый резкий рост числа заражений из-за омикрон-штамма, это сейчас может быть даже острее, чем раньше".

67% жителей ЕС полностью вакцинированы, свидетельствуют подсчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.