Пн, 20.12.2021
То, что делает Китай, является политическим шагом, цель которого более чем ясна - угрожать другим странам-членам ЕС Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента
Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента

Омикрон: Еврокомиссия договорилась с производителями вакцин о дополнительных дозах

ФОТО: SIPA/Scanpix

Еврокомиссия в воскресенье сообщила, что достигнута договоренность о получении дополнительных 20 миллионов доз вакцины против Covid-19 производства Pfizer/BioNTech в первые три месяца 2022 года, чтобы бороться с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса, пишет dpa.

Первые пять миллионов будут поставлены в январе, следующие пять - в феврале, а оставшаяся часть - в марте, подтвердила в сообщении СМИ Еврокомиссия, которая от лица стран-участников ведет переговоры с производителями вакцин.

Таким образом, после нового соглашения ожидаемый объем вакцин Pfizer/BioNTech евросоюзу в первой четверти будущего года достигнет 215 миллионов доз.

Такое же соглашение на прошлой неделе было заключено и с фармацевтическим предприятием Moderna.

"Подтверждено, что это будет особенно нужно странам, которым в краткосрочной перспективе необходимы дополнительные дозы вакцин, - указали в ЕК. - Принимая во внимание ожидаемый резкий рост числа заражений из-за омикрон-штамма, это сейчас может быть даже острее, чем раньше".

67% жителей ЕС полностью вакцинированы, свидетельствуют подсчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Большинство правительств избрали кампании по бустерной вакцинации, в свою очередь эксперты указали, что дополнительная доза - лучшая из известных защит против нового штамма.


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