Фотограф дикой природы Дмитрий Кох запечатлел полярных медведей на заброшенной метеорологической станции на острове Колючин в Чукотском море - люди покинули это здание в 1992 году. Снимок фотографа с медведем в окне "Дачный сезон" стал лучшим изображением дикой природы в антропогенном окружении, по мнению жюри конкурса "Дикая природа России" журнала National Geographic. Смотрите фото!