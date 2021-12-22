Министр - за азартные игры: отменено решение Кекавского края

В распоряжении министра отмечается, что установленный обязательными правилами общий запрет на организацию азартных игр свидетельствует, что самоуправление не провело оценку административных территорий комплексно, то есть влияние мест организации азартных игр на население края на территориях, где они имеются, по сравнению с территориями, где таких мест нет. Также не проведена оценка территорий, где открытие новых мест организации азартных игр запрещено, и не приведены конкретные данные, результаты исследований или другая информация о влиянии азартных игр на жителей самоуправления.

По словам министра, это вынуждает заключить, что у самоуправления нет достаточных доказательств, чтобы оправдать запрет на организацию азартных игр, особенно всеобщий, запретив их на всей территории самоуправления, или же самоуправление не точно интерпретировало свои права устанавливать места и территории, где запрещены азартные игры.

"Хотел бы отметить, что из решений думы самоуправления и пояснений к обязательным правилам невозможно сделать вывод о том, что самоуправление провело оценку, существует ли реальная угроза для общества, а также оценку прав и законных интересов коммерсантов в связи с планируемым запретом", - говорит в распоряжении министра. Плешс также подчеркивает, что общее негативное отношение населения к азартным играм не может служить критерием для ограничений.

Что случилось?

В сентябре Кекавская краевая дума постановила запретить организацию азартных игр на всей новой территории края. Запрет не распространяется на случаи, когда лицензия на организацию азартных игр была выдана до вступления в силу правил.

Решение было принято на основе закона о самоуправлениях, а также 41-й статьи закона об азартных играх и лотереях, которая гласит, что азартные игры не разрешены в местах или на территориях соответствующего самоуправления, указанных в обязательных правилах.

Кекавская дума также ссылалась на норму этого закона, согласно которой самоуправление имеет право издавать обязательные правила, определяющие места и территории, на которых азартные игры не разрешены.

Первый в стране

Кекавский край стал первым самоуправлением в Латвии, принявшим такое решение на основе изменений в законе об азартных играх и лотереях, которые вступили в силу 17 апреля этого года.

Позже Кекавская краевая дума постановила отменить ранее выданную лицензию на организацию азартных игр по адресу ул. Ригас, 28 в Кекаве. Планировалось, что решение об отмене лицензии вступит в силу в сентябре 2026 года.

С 27 августа по 3 сентября в крае проводился опрос населения, в ходе которого был получен 1361 ответ. 88,4% участников опроса одобрили закрытие зала, а 11,6% выступили за его сохранение, однако на заседании думы выяснилось, что участники опроса, который проводился на сайте самоуправления, не были идентифицированы и могли голосовать много раз.