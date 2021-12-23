Правительство выделит 17 миллионов евро на оплату счетов за квартиру

Правительство согласилось предоставить дополнительные деньги - почти 17 млн евро - муниципалитетам, которым необходимо помочь населению в оплате счетов за жилье как из-за эпидемии Covid-19, так и по причине роста коммунальных расходов. По прогнозам Министерства благосостояния, в конце этого года и в следующем году в жилищных пособиях будет нуждаться как минимум на пять тысяч семей больше, чем раньше, - число получателей помощи может увеличиться на 15 процентов.

Поэтому было решено, что государство предоставит самоуправлениям целевую дотацию в размере 50% от фактических расходов на жилищные пособия, понесенных в период с 1 января 2022 года по 31 мая 2022 года. На указанные цели выделено 16,7 млн евро. Правительство уже приняло соответствующие поправки к закону о борьбе с последствиями распространения инфекции Covid-19, однако их еще предстоит утвердить Сейму.

Поправки в закон рассматривают депутаты Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма. Министр благосостояния Гатис Эглитис отметил, что в этом году ситуация с оплатой расходов на жилье будет особенно сложной, поскольку одновременно совпали несколько неблагоприятных условий - влияние пандемии на занятость и сферу здравоохранения и рост цен на энергоносители. "Законопроект призван обеспечить равную поддержку домохозяйствам с низкими доходами, которые рискуют не суметь расплатиться за жилье в этом отопительном сезоне", - сказал министр благосостояния.