Ведь все решают люди

С наступающим, Николай Васильевич, Сандра Арвидовна, Александр Александрович, Паша, Юра Рыбаков и еще десятки тысяч читателей, которые открывают rus.tvnet.lv каждый день! Мы не знаем вас всех по именам, но для каждого из вас мы очень стараемся сообщить все самое важное, развлечь, насмешить, заставить задуматься и поспорить. Спасибо, что этот год вы провели с нами. По традиции рассказываем, каким он был для нас.
Нас можно не только читать, но и смотреть!
В этом году мы стали еще более мультимедийными (а наши лица более узнаваемыми), запустив сразу несколько видеопроектов.
1 февраля спортивный редактор RUS TVNET Александр Пилат представил видеопроект "Мне только спросить", в котором говорит и спрашивает о спорте. За это время в офисе TVNET GRUPA побывали 17 важных гостей из мира спорта. Мы выловили Каспара Горкша, неожиданно ставшего мемом 2021 года, баскетболиста 3х3 Эдгара Круминьша, команда которого привезла в Латвию золото из Токио, и особенно гордимся интервью с Сергеем Соболевым - креативным директором Riga Football Club и, как он сам себя называет, первым видеоблогером на постсоветском пространстве. А для эстетов предлагаем пересмотреть интервью с лучшим снукеристом Латвии Родионом Юдиным.
Символично, что итоги года открыл именно Александр Пилат, сыгравший судьбоносную роль для запуска еще двух проектов на rus.tvnet.lv. Именно после его звонка в команде RUS TVNET появился известный журналист Вадим Радионов. И именно Пилат придумал емкое название "Кто вам платит?" для новой дискуссионной передачи, ведущими которой стали Вадим Радионов и заместитель главного редактора RUS TVNET Эрика Сташкевич.
Первый выпуск "Кто вам платит?" вышел в эфир 17 февраля. С тех пор мы были с вами каждую среду, а это более 40 выпусков, более 100 гостей и более 400 000 просмотров. И каждый раз мы обсуждали все то, что взрывает общество и социальные сети, давая площадку в первую очередь не представителям власти, и так занявшим весь пьедестал в СМИ, а тем, кому слово предоставляют гораздо реже - бизнесменам, работягам, простым людям, которые населяют Латвию. Прервались мы только на коронавирус.
А 22 сентября на rus.tvnet.lv состоялась премьера "Кина - будет!" - авторского видеоподкаста журналистов RUS TVNET Андрея Тимофеева и Артема Липина. Здесь ребята разбирают главные киноновинки, спорят и рекомендуют, чего бы еще посмотреть. Немного закадровой информации - подкаст родился на одном из корпоративов. Стало очевидно, что споры двух киногурманов должны слышать не только мы в редакции. И очевидно это стало, конечно, Александру Пилату. Настоящий серый кардинал и идейный вдохновитель команды.
Мы ввели платный контент
Февраль в целом стал для нас поворотным - помимо запуска двух видеопроектов, 10 февраля работу начала русская версия онлайн-журнала TVNET Grupa под названием Klik. Здесь абсолютно без коммерческой рекламы можно читать, слушать и смотреть материалы, специально созданные нашей командой - развернутые аналитические обзоры, интервью, рецензии, а также качественные образовательные и развлекательные статьи.
Зачем? Качественная журналистика стоит денег, это оплачиваемая работа профессионалов. На сегодня бизнес-модель получения доходов только от рекламы не может полностью покрыть все затраты СМИ, поскольку местные рекламодатели теперь могут покупать рекламные площади в зарубежных социальных сетях и на поисковых платформах (привет Facebook и Google).
Покупая подписку, вы поддерживаете нашу работу, местного издания, без посредников. И получаете качественную информацию без рекламы!
Зарубежные СМИ давно живут по такой системе, это то будущее, которое уже наступило и у нас. Спасибо тем, кто на нас подписался. Это важно, правда!
Запуская Klik на русском языке, с особой любовью мы подготовили для вас серию публикаций под названием "Как это было: 90-е в Латвии".
Ее герои - популярные и узнаваемые лица того времени. Это своеобразная попытка воссоздать, как жители нашей страны ощущали себя в период перестройки. Как мы на это смотрим сейчас? Какой опыт извлекли? Что безвозвратно изменилось с тех пор? Здесь мы искали ответы на эти вопросы. И в этом поиске журналист и редактор раздела "Звезды" Раиса Смирнова проделала титаническую работу. И да, у нее большие планы на 2022 год. Если вы еще не подписались на Klik, она не оставит вам шанса!
В онлайн-журнале Klik уже на сегодня более 500 материалов, и главное, что стоит отметить - все зарубежные материалы и статьи на латышском языке переводит и адаптирует для русскоязычной аудитории заместитель главного редактора RUS TVNET Александр Овсянников. Человек - энциклопедия и скорость.
И самое важное, Саша, с днем рождения!
Да, именно сегодня, 31 декабря, самый опытный коллега RUS TVNET отмечает не только Новый год. Всей командой поздравляем, желаем ярких смен и еще более насыщенных будней вне новостей!
Мы подняли важные темы
Одна из ценностей TVNET Grupa - активная позиция. Есть темы, в которых мы выражали ее очень прямо - мы выступили в поддержку вакцинации от коронавируса, поддержали Baltic Pride 2021, уделили много внимания силе женщин и разбирались в (не)детских проблемах ребят, которым в этой жизни повезло меньше других.
Голосами этих непростых тем стали Раиса Смирнова, Вероника Рутковска и Алена Фещенко (Савейко). Настоятельно рекомендуем очень сочный и честный материал Раисы Смирновой о каминг-ауте парня из Талси - ныне известного в Латвии мультихудожника Кашерса.
В свою очередь, в рамках серии "Я так хочу!" Алена и Вероника поговорили с 20 женщинами совершенно разных профессий, в каждой из которых есть необычайная харизма и вера в себя. Среди героинь - гонщица, первая за 10 лет женщина-пожарный, работница автосервиса, дальнобойщица, стюардесса, пилот, инструктор по вождению, полицейский, химик и несколько предпринимательниц, возглавивших собственный бизнес - будь то на тот момент никому не известная корейская косметика или производство эксклюзивных тапочек.
А в конце года Алена и Вероника подняли важную тему о том, что происходит с детьми, оставшимися без попечения родителей. Готовя проект (Не)детские проблемы, его авторы поговорили с мамами и детьми из временных приемных семей, а в планах - рассказать живые истории тех, кто прошел процесс адопции в Латвии, и тех, кого воспитывали опекуны. Мы твердо верим в то, что Латвия должна стать страной, в которой нет детских домов. И именно поэтому освещаем эту тему, мимо которой не смогла пройти Вероника, став ее инициатором и идейным вдохновителем.
Помимо этого, под занавес года Алена успела еще и слетать в Киев, говоря ее же словами, вылезти из "коробочки" новостника и раскрыть новые горизонты, привезя интервью с бывшим пленником Станиславом Асеевым о тайной тюрьме в Донецке.
У нас появились новые силы
В 2021 году в команде появились новые ребята, а вместе с ними и новый взгляд, новые идеи и новые темы.
В апреле к нам присоединился Артем Липин - изначально как диктор новостей для нового канала на русском языке Duo7, материалы для которого готовит RUS TVNET.
А позднее мы переманили Артема работать целиком для портала в качестве новостного редактора и журналиста. И не прогадали! Чего только стоят его авторские колонки - от безумно читаемой классификации антиваксеров, вызвавшей бурную реакцию в социальных сетях, до милой подборки новых праздничных традиций, которая почему-то собрала невероятное количество злобных комментариев. "Но об этом, возможно, я с вами поговорю уже в следующем году. А пока с Новым годом всех! Злым комментаторам желаю больше креатива, а то что вы все про "Гейропу" да "заговор", придумайте что-нибудь новенькое. Добрым комментаторам желаю чаще высказываться, чтобы увеличивать долю света в интернете", - отвечает на это Артем.
В мае в команду влилась Лиана Епифанова, и это лучшее, что могло случиться с социальными сетями RUS TVNET. Все хорошие новости, мимишные истории, фото и видео в наших социальных сетях - это все Лиана, человек - генератор идей, в каждую из которых она вкладывает любовь и немного смешинки.
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Особый подход Лианы прослеживается во всем. В свободные от социальных сетей времена Лиана успела порадовать читателей rus.tvnet.lv своим дебютным материалом, ни много ни мало - она написала о синестезии. Слышали о такой? Вот и мы нет. Лиана - настоящая шкатулочка с драгоценностями!
А 13 октября к команде новостников присоединился Никита Андреев - теолог, религиовед, переводчик. Любитель разбираться в сути происходящего и рассказывать о своих находках, например, о том, можно ли остановить Ледяева.
А на утро они проснулись
На сегодня у нас все, но мы не прощаемся. Уже завтра, 1 января, мы покажем все то, над чем регулярно смеемся сами - наши опечатки. У нас есть святой человек в команде, ее имя - Катрина Дергачева - наш корректор, денно и нощно спасающая нас от позора.
До встречи в 2022-м! Берегите себя и читайте RUS TVNET!