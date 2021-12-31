Ведь все решают люди

Вадим Радионов и Эрика Сташкевич, ведущие "Кто вам платит?" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Первый выпуск "Кто вам платит?" вышел в эфир 17 февраля. С тех пор мы были с вами каждую среду, а это более 40 выпусков, более 100 гостей и более 400 000 просмотров. И каждый раз мы обсуждали все то, что взрывает общество и социальные сети, давая площадку в первую очередь не представителям власти, и так занявшим весь пьедестал в СМИ, а тем, кому слово предоставляют гораздо реже - бизнесменам, работягам, простым людям, которые населяют Латвию. Прервались мы только на коронавирус.

А 22 сентября на rus.tvnet.lv состоялась премьера "Кина - будет!" - авторского видеоподкаста журналистов RUS TVNET Андрея Тимофеева и Артема Липина. Здесь ребята разбирают главные киноновинки, спорят и рекомендуют, чего бы еще посмотреть. Немного закадровой информации - подкаст родился на одном из корпоративов. Стало очевидно, что споры двух киногурманов должны слышать не только мы в редакции. И очевидно это стало, конечно, Александру Пилату. Настоящий серый кардинал и идейный вдохновитель команды.

Артем Липин и Андрей Тимофеев, ведущие "Кина - будет!" ФОТО: Janis Skapars/TVNET

Мы ввели платный контент

Февраль в целом стал для нас поворотным - помимо запуска двух видеопроектов, 10 февраля работу начала русская версия онлайн-журнала TVNET Grupa под названием Klik. Здесь абсолютно без коммерческой рекламы можно читать, слушать и смотреть материалы, специально созданные нашей командой - развернутые аналитические обзоры, интервью, рецензии, а также качественные образовательные и развлекательные статьи.

Зачем? Качественная журналистика стоит денег, это оплачиваемая работа профессионалов. На сегодня бизнес-модель получения доходов только от рекламы не может полностью покрыть все затраты СМИ, поскольку местные рекламодатели теперь могут покупать рекламные площади в зарубежных социальных сетях и на поисковых платформах (привет Facebook и Google).

Покупая подписку, вы поддерживаете нашу работу, местного издания, без посредников. И получаете качественную информацию без рекламы!

Зарубежные СМИ давно живут по такой системе, это то будущее, которое уже наступило и у нас. Спасибо тем, кто на нас подписался. Это важно, правда!

Запуская Klik на русском языке, с особой любовью мы подготовили для вас серию публикаций под названием "Как это было: 90-е в Латвии".

Ее герои - популярные и узнаваемые лица того времени. Это своеобразная попытка воссоздать, как жители нашей страны ощущали себя в период перестройки. Как мы на это смотрим сейчас? Какой опыт извлекли? Что безвозвратно изменилось с тех пор? Здесь мы искали ответы на эти вопросы. И в этом поиске журналист и редактор раздела "Звезды" Раиса Смирнова проделала титаническую работу. И да, у нее большие планы на 2022 год. Если вы еще не подписались на Klik, она не оставит вам шанса!

Раиса Смирнова, журналист и редактор раздела "Звезды" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET