Неадекватный водитель на бусике перепугал жителей Пурвциемса

Представитель видземского управления муниципальной полиции Риги Юрис Инкинс передаче Degpunktā рассказал, что из Пурвциемса была получена информация об опасном микроавтобусе белого цвета, водитель которого во дворе по улице Ницгалес выполняет непонятные и опасные маневры. Была допущена возможность того, что водитель находится в состоянии опьянения, так как,

двигаясь обратным ходом, он чуть не сбил катавшихся с горки детей.

Получив такую информацию, стражи порядка поспешили и прибыли на место происшествия в течение трех минут. На этот раз это было особенно важно, так как пьяный водитель уже собирался скрыться, но один из свидетелей его задержал.

Очевидно пьяного мужчину усадили за решетку, а стражи порядка пошли поговорить со свидетелями, которые все как один утверждали, что водитель грузового бусика лишь по счастливой случайности никого не покалечил.

ФОТО: Скриншот видео

"Он, блин, задом заезжает! После этого я у него так и спросил, трезв ли он. Просто, взгляд прямо, педаль в пол, выезжает. Ну и он закопался здесь так сильно, что больше уже ехать не мог. Видите следы? Он заезжает сюда, отсюда катаются дети", - рассказали свидетели.

На место происшествия была вызвана дорожная полиция, которая в ходе проверки констатировала в выдохе мужчины 2,37 промилле алкоголя.