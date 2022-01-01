Цены в магазинах IKEA по всему мира поднимутся на 9%
Шведская торговая сеть магазинов IKEA, в основном, известная мебелью и товарами для дома, в наступившем 2022 году поднимет цены на свою продукцию во всем мире, в среднем, на 9%.
Шведская торговая сеть магазинов IKEA, в основном, известная мебелью и товарами для дома, в наступившем 2022 году поднимет цены на свою продукцию во всем мире, в среднем, на 9%.
Как сообщается в пресс-релизе, такое решение вызвано растущими затратами на материалы и перевозку. Рост цен также будет зависеть от уровня инфляции в каждом конкретном регионе.
"К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены их частично переложить на наших покупателей", — отметил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.
IKEA заявила, что по-прежнему сталкивается с транспортными и сырьевыми ограничениями. Самый большой рост затрат происходит в Северной Америке и Европе.