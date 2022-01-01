Цены в магазинах IKEA по всему мира поднимутся на 9%

Как сообщается в пресс-релизе, такое решение вызвано растущими затратами на материалы и перевозку. Рост цен также будет зависеть от уровня инфляции в каждом конкретном регионе.

"К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены их частично переложить на наших покупателей", — отметил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.