Пн, 3.01.2022
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Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika

Президент Банка Латвии: во второй половине года темпы инфляции должны замедлиться

Мартиньш Казакс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во второй половине года темпы инфляции должны замедлиться, сказал на Латвийском радио президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

В то же время он отметил, что в этом году может увеличиться экономическое неравенство населения, потому что у многих доходы растут гораздо быстрее, чем инфляция, тогда как у других, особенно работников затронутых кризисом из-за Covid-19 отраслей, доходы не растут или даже уменьшаются.

Как указал Казакс,

чтобы уменьшить этот разрыв, государство должно обеспечивать поддержку, которая больше выражается не в выплате пособий, а в инструментах, которые можно использовать для получения доходов.

"В связи с этим нужно работать над такими уже запоздавшими в предыдущие годы вещами, как совершенствование навыков, чтобы люди могли больше зарабатывать и, следовательно, были более устойчивы к кризисам и росту цен", - сказал президент Банка Латвии.

На вопрос, как долго продолжится рост цен, Казакс ответил, в небольшой инфляции в еврозоне нет ничего плохого, но она должна сохраняться в пределах 2%. Текущий рост цен в размере 8-9% - слишком быстрый, однако с учетом его причин - стремительного выхода экономики из кризиса и резкого роста цен на энергоресурсы - есть основания полагать, что весной и летом темп инфляции замедлится.

"В связи с этим темпы инфляции с нынешних 8-9% должны снизиться до значительно более низких цифр во второй половине года", - прогнозирует Казакс.


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