Президент Банка Латвии: во второй половине года темпы инфляции должны замедлиться
Во второй половине года темпы инфляции должны замедлиться, сказал на Латвийском радио президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Во второй половине года темпы инфляции должны замедлиться, сказал на Латвийском радио президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
В то же время он отметил, что в этом году может увеличиться экономическое неравенство населения, потому что у многих доходы растут гораздо быстрее, чем инфляция, тогда как у других, особенно работников затронутых кризисом из-за Covid-19 отраслей, доходы не растут или даже уменьшаются.
Как указал Казакс,
"В связи с этим нужно работать над такими уже запоздавшими в предыдущие годы вещами, как совершенствование навыков, чтобы люди могли больше зарабатывать и, следовательно, были более устойчивы к кризисам и росту цен", - сказал президент Банка Латвии.
На вопрос, как долго продолжится рост цен, Казакс ответил, в небольшой инфляции в еврозоне нет ничего плохого, но она должна сохраняться в пределах 2%. Текущий рост цен в размере 8-9% - слишком быстрый, однако с учетом его причин - стремительного выхода экономики из кризиса и резкого роста цен на энергоресурсы - есть основания полагать, что весной и летом темп инфляции замедлится.
"В связи с этим темпы инфляции с нынешних 8-9% должны снизиться до значительно более низких цифр во второй половине года", - прогнозирует Казакс.