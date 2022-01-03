Президент Банка Латвии: во второй половине года темпы инфляции должны замедлиться

В то же время он отметил, что в этом году может увеличиться экономическое неравенство населения, потому что у многих доходы растут гораздо быстрее, чем инфляция, тогда как у других, особенно работников затронутых кризисом из-за Covid-19 отраслей, доходы не растут или даже уменьшаются.

Как указал Казакс,

чтобы уменьшить этот разрыв, государство должно обеспечивать поддержку, которая больше выражается не в выплате пособий, а в инструментах, которые можно использовать для получения доходов.

"В связи с этим нужно работать над такими уже запоздавшими в предыдущие годы вещами, как совершенствование навыков, чтобы люди могли больше зарабатывать и, следовательно, были более устойчивы к кризисам и росту цен", - сказал президент Банка Латвии.

На вопрос, как долго продолжится рост цен, Казакс ответил, в небольшой инфляции в еврозоне нет ничего плохого, но она должна сохраняться в пределах 2%. Текущий рост цен в размере 8-9% - слишком быстрый, однако с учетом его причин - стремительного выхода экономики из кризиса и резкого роста цен на энергоресурсы - есть основания полагать, что весной и летом темп инфляции замедлится.