На прошлой неделе цены на электроэнергию снизились на 55%

В Литве цена упала на 56% и были такой же, как в Латвии - 111,68 евро за МВч. В Эстонии цена электронергии была 111,61 евро за МВч. Это является снижением на 52% по сравнению с предыдущей неделей.

Во всем регионе электросети Nord Pool, к которой принадлежит Латвия и другие страны Балтии, из-за длинных праздничных выходных снизилось потребление электроэнергии, а также на 19% повысилась выработка электроэнергии с ветряных электростанций. На снижение цен на электроэнергию в странах Балтии повлияли и более низкие цены в соседних странах - Финляндии, Швеции и России.