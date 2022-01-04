Животным года в Латвии стала ласка

Ласка может достигать 20 сантиметров в длину и 100 граммов веса, это бодрая охотница с острыми зубами. При этом в исследовании ласк все еще много неизученного.

Ласки активны в течение всего года. Они охотятся на мелких грызунов и насекомоядных. Эти животные охотятся, скрываясь летом в высокой траве, а зимой - в снегу. Ласки способны поймать животное, превосходящее их по размеру в 3-4 раза. Свою добычу они обычно убивают укусом в затылок. При избытке кормов делают запасы, нередко в несколько десятков мертвых зверьков.

Чаще всего ласку можно встретить в лесу, сельскохозяйственных угодьях, на берегах рек и в населенных пунктах. Часто ласка селится под камнями, в дуплах, развалинах, норах, амбарах, стогах сена и так далее. Для вывода потомства устраивает гнездо в норе какого-нибудь грызуна. Жилая и охотничья территория ласок обычно составляет около 3-4 га.

Вне брачного сезона ласки живут по одиночке. Спаривание происходит в марте. После пятинедельной беременности самка рожает от 5 до 7, реже 3 и 9 детенышей, которых заботливо охраняет и защищает, перенося в случае опасности в зубах в другое место. Известны случаи нахождения отдельных помётов с мая по январь.

Присутствие ласки можно определить по следам, которые чаще всего встречаются на снегу. Увидеть самих животных в природе - большая удача. Янис Озолиньш, ведущий научный сотрудник Государственного института лесоведения Silava, пояснил, что ласки в Латвии встречаются почти повсюду, но их редко можно увидеть. Лучше всего заметить их можно зимой, когда нет снега, так как их мех в это время ярко-белый.