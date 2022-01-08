Новые правила теплоснабжения. Какие изменения ждут рижан?
В среду, 29 декабря, Рижская дума приняла новые правила о территориальных зонах для выбора типа производства теплоэнергии и требованиях к учету оборудования.
В среду, 29 декабря, Рижская дума приняла новые правила о территориальных зонах для выбора типа производства теплоэнергии и требованиях к учету оборудования.
Первые обязательные правила Рижской думы о территориальном зонировании загрязнения воздуха были приняты в 2006 году, однако в редакции 2019 года требования об ограничениях на использование каменного угля действуют уже во всех городских зонах. Новые правила ограничивают использование газа и биотоплива, поощряя подключение к централизованному теплоснабжению или использование источников теплоэнергии с нулевым уровнем выбросов.
Рижское самоуправление поясняет, в каких случаях рижанам реально придется столкнуться с последствиями только что принятых правил, а в каких случаях ничего не изменится.
Для кого ничего не изменится?
Кого коснутся изменения?
Что эти правила дают рижанам?
Новые правила предусматривают послабления или улучшают ситуацию в следующих аспектах:
Дополнительные требования по улучшению в сфере окружающей среды намечаются в следующих ситуациях:
В каких случаях применяются новые правила?
Примеры случаев, когда правила повлияют на инвестиции в новое отопительное оборудование:
Когда для замены котлов требуется разрешение Комиссии по теплоснабжению?
Разрешение требуется перед началом нового производства теплоэнергии или при изменении типа производства теплоэнергии. Это не относится к ремонту оборудования. Для имеющихся котлов разрешение не требуется. Оно необходимо при установке нового котла или его замене.
Почему важно, чтобы с 2025 года такие значительные средства не вкладывались в неперспективные типы отопления?
Город определил цели по улучшению качества воздуха и сокращению влияния на изменения климата. Во избежание внеплановой замены установленного оборудования планируется постепенный переход на возобновляемые источники энергии.
Каким образом сравнивается замена одного газового котла на новый и подключения к центральному отоплению и тепловым насосам?
Создание подключения и установка тепловых насосов могут иметь более высокие затраты по сравнению с установкой газового котла. С учетом климатической политики можно прогнозировать дальнейший рост цен на природный газ, в связи с чем эксплуатационные расходы для газовых котлов, вероятно, будут выше. Самоуправление намерено создать инструменты поддержки для компенсации удорожания установки оборудования с 2025 года.
Каковы в сравнении расходы на установку и эксплуатацию других альтернатив - биомассы, тепловых насосов?
Использование биомассы - экономически наиболее рентабельное решение, в свою очередь затраты по природному газу равноценны расходам на тепловые насосы. Хотя тариф был установлен до энергетического кризиса, и с тех пор он увеличился и для тепловых насосов, и для природного газа, эти затраты и сейчас равноценны.
Методика расчета тарифов тепловой энергии для объектов, в которых построена система централизованного теплоснабжения здания или квартир.
Что делать в случаях, когда во всем доме установлена радиаторная система на базе газового котла, котел сломался и его нужно заменить, но нет желания менять всю систему?
При установке другого источника тепловой энергии можно использовать имеющиеся в квартирах радиаторы и внутренние сети. Каждый случай будет рассмотрен Комиссией по теплоснабжению с учетом технических и экономических соображений. Воспользовавшись вышеупомянутой возможностью получить разрешение быстрее, замену газовых котлов можно производить почти до 2030 года.
Почему необходимо постепенно переходить с ископаемых энергоресурсов на возобновляемые?