Новые правила теплоснабжения. Какие изменения ждут рижан?

Когда для замены котлов требуется разрешение Комиссии по теплоснабжению?

Разрешение требуется перед началом нового производства теплоэнергии или при изменении типа производства теплоэнергии. Это не относится к ремонту оборудования. Для имеющихся котлов разрешение не требуется. Оно необходимо при установке нового котла или его замене.

Почему важно, чтобы с 2025 года такие значительные средства не вкладывались в неперспективные типы отопления?

Город определил цели по улучшению качества воздуха и сокращению влияния на изменения климата. Во избежание внеплановой замены установленного оборудования планируется постепенный переход на возобновляемые источники энергии.

Каким образом сравнивается замена одного газового котла на новый и подключения к центральному отоплению и тепловым насосам?

Создание подключения и установка тепловых насосов могут иметь более высокие затраты по сравнению с установкой газового котла. С учетом климатической политики можно прогнозировать дальнейший рост цен на природный газ, в связи с чем эксплуатационные расходы для газовых котлов, вероятно, будут выше. Самоуправление намерено создать инструменты поддержки для компенсации удорожания установки оборудования с 2025 года.

Каковы в сравнении расходы на установку и эксплуатацию других альтернатив - биомассы, тепловых насосов?

Использование биомассы - экономически наиболее рентабельное решение, в свою очередь затраты по природному газу равноценны расходам на тепловые насосы. Хотя тариф был установлен до энергетического кризиса, и с тех пор он увеличился и для тепловых насосов, и для природного газа, эти затраты и сейчас равноценны.

Что делать в случаях, когда во всем доме установлена радиаторная система на базе газового котла, котел сломался и его нужно заменить, но нет желания менять всю систему?

При установке другого источника тепловой энергии можно использовать имеющиеся в квартирах радиаторы и внутренние сети. Каждый случай будет рассмотрен Комиссией по теплоснабжению с учетом технических и экономических соображений. Воспользовавшись вышеупомянутой возможностью получить разрешение быстрее, замену газовых котлов можно производить почти до 2030 года.

Почему необходимо постепенно переходить с ископаемых энергоресурсов на возобновляемые?