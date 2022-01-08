Сб, 8.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог
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Новые правила теплоснабжения. Какие изменения ждут рижан?

Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В среду, 29 декабря, Рижская дума приняла новые правила о территориальных зонах для выбора типа производства теплоэнергии и требованиях к учету оборудования. 

Первые обязательные правила Рижской думы о территориальном зонировании загрязнения воздуха были приняты в 2006 году, однако в редакции 2019 года требования об ограничениях на использование каменного угля действуют уже во всех городских зонах. Новые правила ограничивают использование газа и биотоплива, поощряя подключение к централизованному теплоснабжению или использование источников теплоэнергии с нулевым уровнем выбросов.

Рижское самоуправление поясняет, в каких случаях рижанам реально придется столкнуться с последствиями только что принятых правил, а в каких случаях ничего не изменится.

Для кого ничего не изменится?

  • Для клиентов центрального отопления;
  • Для владельцев дровяных печей, газовых котлов и котлов на биотопливе, которые не планируют и не имеют возможности менять свое отопительное оборудование.

Кого коснутся изменения?

  • При строительстве нового здания или замене старых котлов приоритет отдается централизованному теплоснабжению или источникам теплоэнергии с нулевыми выбросами.
  • Если ни централизованное теплоснабжение, ни отопление с использованием тепловых насосов недоступно или технически не оправдано, возможны инвестиции в эффективное отопление на биомассе или газе.
  • Разрешения на установку новых газовых котлов с 2025 года выдаваться не будут. Разрешения могут использоваться 5 лет с момента выдачи, то есть котлы можно будет устанавливать до 2030 года.

Что эти правила дают рижанам?

  • Ясность по поводу планов города на будущее, которые согласованы с европейской и глобальной политикой в ​​области климата и загрязнения воздуха. Своевременно указано, когда новые инвестиции не будут разрешены, поэтому не будет никаких сюрпризов из-за предъявляемых в Европе требований.
  • Путь к более высокому качеству воздуха. Плохое качество воздуха - одна из существенных причин смерти в Риге, это фактор, из-за которого мы теряем многие годы здоровой жизни.
  • Возможность постепенно и своевременно планировать переход на местные энергоресурсы, обеспечивая современное и надежное теплоснабжение без резких колебаний цен, вызванных зависимостью от ископаемых ресурсов.

Новые правила предусматривают послабления или улучшают ситуацию в следующих аспектах:

  • Правила более эластичны в отношении установки возобновляемых источников энергии при условии уменьшения загрязнения воздуха;
  • Комиссия по теплоснабжению может принимать решение об установке новых источников по существу, оценивая технико-экономические показатели;
  • Создано упрощенное зонирование теплоснабжения.

Дополнительные требования по улучшению в сфере окружающей среды намечаются в следующих ситуациях:

  • Для укрепления целей города в сокращении изменений климата - установлена дата, после которой не будут выдаваться новые разрешения на ископаемое топливо (1 января 2025 года), что означает постепенный переход (разрешение действует 5 лет) на возобновляемые источники энергии или подключение к сетям централизованного теплоснабжения;
  • Регистрация и контроль источников теплоэнергии (определено правилами Кабинета министров № 197 от 16 апреля 2020 года "О плане действий по снижению загрязнения атмосферного воздуха на 2020–2030 годы". Раздел 8.2 о планируемых мероприятиях, пункт 9-й и его подпункты).

В каких случаях применяются новые правила?

  • Правила не затрагивают владельцев дровяных печей, котлов на биотопливе и газовых котлов, которые не планируют и в настоящее время не имеют возможности менять свое отопительное оборудование, а также всех, кто использует центральное отопление;
  • Правила касаются тех, кто планирует инвестировать в новое отопительное оборудование, определяя, какие долгосрочные инвестиции соответствуют долгосрочным планам Европейского Союза, Латвии и Риги, а какие - не соответствуют;
  • Правила применяются в тот момент, когда необходимо получить разрешение от Комиссии по теплоснабжению. Проще говоря, если с этой комиссией до этого не приходилось сталкиваться, такой необходимости не возникнет и в дальнейшем, за исключением случаев, когда принимается решение о замене системы отопления - такие случаи описаны ниже;
  • При строительстве нового здания или замене старых котлов приоритет отдается централизованному теплоснабжению или источникам теплоэнергии с нулевыми выбросами. До 2023 года можно подавать заявки на новые разрешения для источников тепла на дизельном топливе, а до 2025 года - для прочих видов ископаемого топлива.

Примеры случаев, когда правила повлияют на инвестиции в новое отопительное оборудование:

  • Если планируется инвестировать в создание нового оборудования на угле - это не будет разрешено (как и сейчас);
  • Если планируется инвестировать в организацию нового отопления на газе или биомассе в зоне, где имеется технически удобное и рентабельное подключение к централизованному теплоснабжению, - это не будет разрешено в первой зоне загрязнения. Обоснование: делая инвестиции следует отдавать приоритет отоплению, которое не создает загрязнения в зонах повышенного риска;
  • Если ни централизованное теплоснабжение, ни отопление с использованием тепловых насосов недоступны или технически не оправданы, допускаются инвестиции в эффективное отопление биомассой или газом (до 2025 года выданы разрешения, до 2030 года установлены котлы, и они используются в среднем до 2045-2050 годов).

Когда для замены котлов требуется разрешение Комиссии по теплоснабжению?

Разрешение требуется перед началом нового производства теплоэнергии или при изменении типа производства теплоэнергии. Это не относится к ремонту оборудования. Для имеющихся котлов разрешение не требуется. Оно необходимо при установке нового котла или его замене.

Почему важно, чтобы с 2025 года такие значительные средства не вкладывались в неперспективные типы отопления?

Город определил цели по улучшению качества воздуха и сокращению влияния на изменения климата. Во избежание внеплановой замены установленного оборудования планируется постепенный переход на возобновляемые источники энергии.

Каким образом сравнивается замена одного газового котла на новый и подключения к центральному отоплению и тепловым насосам?

Создание подключения и установка тепловых насосов могут иметь более высокие затраты по сравнению с установкой газового котла. С учетом климатической политики можно прогнозировать дальнейший рост цен на природный газ, в связи с чем эксплуатационные расходы для газовых котлов, вероятно, будут выше. Самоуправление намерено создать инструменты поддержки для компенсации удорожания установки оборудования с 2025 года.

Каковы в сравнении расходы на установку и эксплуатацию других альтернатив - биомассы, тепловых насосов?

Использование биомассы - экономически наиболее рентабельное решение, в свою очередь затраты по природному газу равноценны расходам на тепловые насосы. Хотя тариф был установлен до энергетического кризиса, и с тех пор он увеличился и для тепловых насосов, и для природного газа, эти затраты и сейчас равноценны.

Методика расчета тарифов тепловой энергии для объектов, в которых построена система централизованного теплоснабжения здания или квартир.

Что делать в случаях, когда во всем доме установлена радиаторная система на базе газового котла, котел сломался и его нужно заменить, но нет желания менять всю систему?

При установке другого источника тепловой энергии можно использовать имеющиеся в квартирах радиаторы и внутренние сети. Каждый случай будет рассмотрен Комиссией по теплоснабжению с учетом технических и экономических соображений. Воспользовавшись вышеупомянутой возможностью получить разрешение быстрее, замену газовых котлов можно производить почти до 2030 года.

Почему необходимо постепенно переходить с ископаемых энергоресурсов на возобновляемые?

  • Снижается загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов;
  • Уменьшается импорт ископаемых энергоресурсов;
  • Возобновляемые источники энергии более рентабельны в долгосрочной перспективе;
  • Используются местные энергоресурсы.

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