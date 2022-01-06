Казакс: Нужно дать людям возможность больше зарабатывать, а не держать их на пособиях

Он отметил, что нынешняя ситуация в энергетике обусловлена мировыми тенденциями - ростом цен на нефть и резким подорожанием газа, что влияет на затраты на отопление и стоимость электроэнергии. В то же время эта ситуация говорит о том, что Латвии крайне необходима устойчивая и дальновидная энергетическая политика.

Говоря о поддержке государством населения в связи с быстрым ростом цен на энергоресурсы, президент Банка Латвии отметил, что целевая поддержка малообеспеченных групп населения желательна, но не поддержка абсолютно всех.

"Нужно понимать, что мы не можем каждый раз давать рыбу. Мы должны дать удочку и предприятиям, и населению. Удочка для населения - это навыки и возможность зарабатывать.

Это означает более активную политику на рынке труда, чтобы помочь людям осваивать новые навыки, найти лучше оплачиваемую работу", - сказал Казакс.

Также президент Банка Латвии отметил, что снижение ставки налога на добавленную стоимость в условиях роста цен на энергоресурсы - не лучшее решение, так как это будет относиться абсолютно ко всем, в том числе к более обеспеченным людям.

Казакс добавил, что в прошлом году зарплаты в Латвии в среднем выросли на 8-10%, а цены - в среднем на 3-4%. "Следовательно, у среднестатистического работника доходы росли быстрее, чем инфляция, и он стал более обеспеченным. Нужно ли его поддерживать? Тут стоит подумать", - сказал президент Банка Латвии.

По словам Казакса, во время кризиса существует риск рынка труда "двух скоростей" - у тех, кто обладает навыками, рост зарплат был существенным, тогда как у других зарплаты снизились или не растут.

Чтобы помочь людям в краткосрочной перспективе, нужны программы целевой поддержки, но в долгосрочной перспективе следует думать о повышении квалификации работающих.