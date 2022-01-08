Вода, канализация и очистка сточных вод: с мая могут вырасти тарифы Rīgas ūdens

Планируется, что тариф на водоснабжение с 0,85 евро за кубометр увеличится на 20% до 1,02 евро, на услуги канализации - с 0,74 евро до 0,93 евро (на 25,68%), на очистку сточных вод - с 0,33 евро до 0,43 евро (на 30,3%).