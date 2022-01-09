Платить придется больше. У объединенных краев вырастет ставка налога на недвижимость

Объединенные в результате административной территориальной реформы регионы устанавливают свои, выравненные ставки налога на недвижимость. Например, жители Гаркалне заплатят вдвое больше, чтобы покрыть выросшие выплаты большого края для социально наименее обеспеченных групп.

Как поясняет специалист по налогу на недвижимость Ропажской краевой думы Роналдс Линейс, Гаркалне был одним из краев с наименьшим налоговым бременем именно в плане налога на недвижимость. Соответственно, теперь Гаркалне ощутит это сильнее всех.

В новом самоуправлении отмечают, что, если сохранить для жителей Гаркалне ставки на низком уровне, то мимо общего бюджета самоуправления пройдут значительные денежные суммы. Это было и одним из аргументов, почему такое решение вообще было принято. Речь идет о сумме от нескольких сотен тысяч евро до почти миллиона.

Об изменениях в соответствующих правилах ответственное министерство до сих пор проинформировали 26 самоуправлений. Среди них и те, кого реформа не коснулась. Сколько жителей от этого останутся в прибыли, а сколько потеряют, никто не выяснял. Каждая дума сама может решать, как наполнять свой бюджет.

Советник Латвийского союза самоуправлений по вопросам финансов и экономики Саните Шкилтере отмечает: "Я сказала бы, что любая из объединенных краевых дум сейчас находится в незавидной ситуации. Без разницы, насколько велика была эта разница. Так как им нужно не только уравновесить бюджет, но и принять эти решения в чрезвычайно короткие сроки".

Так как проблем хватает, переходные этапы без финансовой поддержки установить нельзя.