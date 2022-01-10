"Настоящее чудо!": в Хорватии собака спасла пострадавшего туриста от замерзания в горах

Восьмимесячная собака по кличке Норта часами защищала путешественника от ветра и холода, пока на место не прибыли спасатели. Один из туристов упал в горное ущелье, повредил позвоночник и оказался обездвижен. Двое других участников похода не могли своими силами до него добраться, потому отправились за помощью.

Инцидент произошел во время похода в горы Велебит вдоль побережья Адриатического моря.

"У дружбы и любви между человеком и собакой нет границ", - говорится в сообщении на странице в Facebook Хорватской горноспасательной службы.

Около 30 спасателей были задействованы в спасении человека, оказавшегося в ловушке на высоте около 1800 метров над уровнем моря.

"Эта собака - настоящее чудо", - заявил газете Jutarnji List хозяин животного.