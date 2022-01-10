Пн, 10.01.2022
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"Настоящее чудо!": в Хорватии собака спасла пострадавшего туриста от замерзания в горах

ФОТО: AP/Scanpix

Во время похода в горах Хорватии аляскинский маламут спас пострадавшего путешественника. Собака более 13 часов согревала мужчину лежа на нем, благодаря чему человек не замерз и остался жив, сообщает The Guardian.

Восьмимесячная собака по кличке Норта часами защищала путешественника от ветра и холода, пока на место не прибыли спасатели. Один из туристов упал в горное ущелье, повредил позвоночник и оказался обездвижен. Двое других участников похода не могли своими силами до него добраться, потому отправились за помощью. 

Инцидент произошел во время похода в горы Велебит вдоль побережья Адриатического моря.

"У дружбы и любви между человеком и собакой нет границ", - говорится в сообщении на странице в Facebook Хорватской горноспасательной службы.

Около 30 спасателей были задействованы в спасении человека, оказавшегося в ловушке на высоте около 1800 метров над уровнем моря.

"Эта собака - настоящее чудо", - заявил газете Jutarnji List хозяин животного. 

Однако Горноспасательная служба Хорватии предостерегает от того, чтобы брать с собой в походы собак, особенно в суровых зимних условиях, когда требуется специальное альпинистское снаряжение.


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