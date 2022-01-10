Видео ⟩ Поддержка учителям и международная безопасность: о чем говорили представители коалиции

В пресс-конференции приняли участие:

премьер-министр Кришьянис Кариньш;

министр образования и науки Анита Муйжниеце;

министр культуры Наурис Пунтулис;

депутат Сейма Юрис Пуце.

Доплаты работникам сферы образования

На этой неделе в правительстве планируется рассмотреть вопрос о доплатах работникам сферы образования, которые обеспечили максимально безопасное обучение в детских садах и школах во время распространения Covid-19. Об этом сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

Муйжниеце также отметила, что во вторник, 11 января, на заседании правительства планируется принять подготовленные Министерством образования и науки правила, которые в соответствии с ранее принятыми решениями предусматривают, что до 140 евро увеличится минимальная месячная стипендия на уровне колледжа, бакалавра, магистра и докторантуры.

Кроме того, на заседании правительства планируется принять решение о предоставлении государственного гранта в размере 3,5 миллионов евро на поддержку социальной предпринимательской деятельности, отметила министр.

Кариньш: на этой неделе основное внимание обращено на международную безопасность

Премьер-министр отметил, что на этой неделе в Риге проходит встреча послов Латвии, и сегодня он также встретился с дипломатами.

Кариньш поблагодарил всех латвийских послов, которые успешно работают, защищая и представляя интересы государства за границей. "Это люди, которые находятся на переднем крае укрепления связей Латвии с партнерами по ЕС и НАТО, что в настоящее время является самым важным", - подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что завтра, 11 января, в правительстве планируется рассмотрение годового отчета министра иностранных дел, который позже будет направлен на рассмотрение в Сейм.

На пресс-конференции после встречи партий Кариньш отметил, что, по его мнению, в международных делах важны две вещи. Одна из них - неизменная политика последних лет, которую очень важно продолжать. По его мнению, именно тесное сотрудничество с партнерами из ЕС и НАТО обеспечивает безопасность Латвии в целом. Экономическое сотрудничество также очень важно, добавил премьер-министр.

Второе важное дело во внешней политике - это продолжение работы по привлечению новых инвестиций. По словам Кариньша, в 2021 году для инвестиций может быть привлечено в общей сложности более 600 млн евро.

Помощь культуре и медицине

В то же время на пресс-конференции Пунтулис рассказал, что коалиционные партнеры рассмотрели повестки заседаний правительства и Сейма на этой неделе, о которых между силами коалиции не было много дискуссий.

Пунтулис отметил, что завтра в правительстве примут решение о разработанных Министерством экономики документах в отношении продления механизмов поддержки, в том числе и в сфере культуры. Министр подчеркнул, что "не очень удовлетворен, потому что надо говорить о продлении чрезвычайной ситуации и возвращении в нормальный быт".