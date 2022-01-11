"Выбрасывала в канаву пустые бутылки". Девушка устроила серьезное ДТП на каршеринговом авто

Очередное ДТП, в которое были вовлечены транспортное средство каршеринговой компании и, возможно, пьяные подростки, произошло в Дарзциемсе в районе частных домов на улице Страуту. Вечером в субботу, 8 января, в припаркованный на обочине Opel на большой скорости влетел внедорожник Volkswagen.

"Я увидел уже последствия аварии. Пошел поговорить с соседом, живущим в доме напротив места, где все произошло.

Он сказал, что в машине были две девушки. В не самом адекватном состоянии. Они врезались в машину Opel.

Этот Opel там стоял уже какое-то время, примерно месяц, у него уже немного был разбит бампер. Врезавшись, они толкнули Opel вперед на несколько метров. Какое-то время они сидели в салоне машины. Затем одна из девушек убежала, а потом ушла и вторая", - рассказал о произошедшем очевидец.

По словам свидетелей, вскоре одна из девушек все-таки вернулась к разбитому Volkswagen, однако не чтобы вызвать полицию, а чтобы, так сказать, скрыть следы.

"Скорее всего, решила убраться в машине. Бросала в канаву пустые бутылки из-под алкоголя. [Пыталась завести машину? - Ред.] Да! Села в салон и хотела уехать, но, судя по повреждениям, разбитому двигателю и другим деталям, завести машину у нее не получилось", - рассказал очевидец.

Стражи порядка и представители каршеринговой компании, прибыв на место аварии, встретили только местных жителей, которые дали показания.

Начат уголовный процесс, обстоятельства происшествия выясняются. Полиция просит отозваться очевидцев ДТП, позвонив по номеру телефона 67829238 или 110.