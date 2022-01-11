Картошка, масло и мука: какие продукты за год подорожали больше всего?
Cреднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 3,3%, сообщило Центральное статистическое управление (ЦСУ).
Cреднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 3,3%, сообщило Центральное статистическое управление (ЦСУ).
При этом в декабре 2021 года потребительские цены в Латвии по сравнению с ноябрем выросли на 0,4%, а за год - в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года - на 7,9%.
В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года наибольшее влияние на изменение цен оказало повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с жильем, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, услуги ресторанов и гостиниц, а также падение цен на товары и услуги, связанные с транспортом, одежду и обувь, в группе прочих товаров и услуг.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 1,5%.
Наиболее существенное влияние на прирост среднего уровня цен в течение месяца в соответствующей группе оказали хлеб (+4%), мука и крупы (+6,8%). Подорожали также сыр и творог (+3,7%), молочные продукты (+3,2%), свежие овощи (+2%) и молоко (+2,5%). Также выросли цены на фруктовые и овощные соки (+6,5%), мясо птицы (+1,9%), вяленое, соленое или копченое мясо (+1%), варенье и мед (+6,2%), сливочное масло (+4,1%) и свежую или охлажденную рыбу (+5,6%). Цены снизились на свежие фрукты (-1,8%), картофель (-5,1%), свинину (-2,4%) и яйца (-2,3%).
В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 1,3%. Средний уровень цен на одежду снизился на 0,9%, на обувь - на 2,7%, в основном за счет акций.
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подешевели на 1% в связи с падением цен на топливо на 3,5%. В том числе цены на дизтопливо снизились на 5%, на бензин - на 2,5%, а цены на автогаз выросли на 2,1%. Выросли цены на пассажирский авиатранспорт и подержанные автомобили.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц выросли в среднем на 0,4% за счет роста цен на цветы, канцтовары и принадлежности для рисования, а также на телевидение. В результате акций дешевле стали игрушки и корм для животных.
В группе ресторанно-гостиничных услуг средний уровень цен за месяц вырос на 0,4%, в группе прочих товаров и услуг цены снизились в среднем на 1,4%, на что в основном повлияли акции на товары личной гигиены и косметику. Автострахование стало дороже.
В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен в течение месяца был на спиртные напитки, в то время как цены на фармацевтические препараты и неэлектрические аксессуары для кухни снизились.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, товары и услуги, связанные с транспортом, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, алкогольные напитки и табачные изделия, одежду и обувь, жилье, различные товары и услуги.
По данным ЦСУ, наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе в течение года оказали свежие овощи (+18,3%), но также выросли цены на сыр и творог (+12,3%), молоко (+18,8%), молочные продукты (+12,8%), йогурт (+17%) и яйца (+2,9%). Также подорожали хлеб (+8%), мука и другие крупы (+29,3%), кондитерские изделия (+3,8%), макаронные изделия (+12,7%) и рис (+12,9%). Выросли цены на картофель (+38,9%), растительное масло (+26,5%), вяленое, соленое или копченое мясо (+2,9%), мороженое (+10,6%) и сливочное масло (+13%), варенье и мед (+10,4%), мясо птицы (+2,2%), оливковое масло (+10,1%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+4,8%), соусы и приправы (+9%), маргарин (+14,7%). Дешевле стали свинина (-10,9%) и шоколад (-1%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 2,9%. В течение года цены на алкогольные напитки выросли на 2,4%, в том числе подорожали спиртные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия выросли на 3,8%.
В группе одежды и обуви цены за год выросли на 3,8%. В том числе цены на одежду выросли в среднем на 3,1%, а на обувь - на 5,7%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 16%, что обусловлено ростом цен на ряд коммунальных услуг. Наиболее значительный рост цен в течение года был на электроэнергию, тепло и природный газ. Выросли цены на твердое топливо, услуги по эксплуатации и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья, аренду жилья, вывоз мусора, услуги по управлению жильем, водоснабжение.
В группе бытовой техники цены за год выросли в среднем на 4,9%, в основном за счет роста цен на мебель, средства для уборки и ухода за домом, а также домашний текстиль.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 14,8%, что обусловлено ростом цен на топливо на 30,3%. В том числе дизельное топливо подорожало на 29,4%, бензин - на 28,9%, автогаз - на 45,9%. Выросли цены на автомобили, техническое обслуживание и ремонт личного транспорта, также запчасти и аксессуары для личного транспорта.
Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, стали дороже за год на 4%. Выросли цены на цветы, услуги отдыха и спорта, ТВ, корм для домашних животных, игрушки и журналы.
В других группах самый значительный рост цен в течение года пришелся на услуги общественного питания, стоматологические услуги, услуги связи, специализированные медицинские услуги и гостиничные услуги. В свою очередь, цены упали на фармацевтическую продукцию.
Как сообщалось, в 2020 году среднегодовая инфляция в Латвии составила 0,2%, в 2019 году - 2,8%, а в 2018 году - 2,5%.