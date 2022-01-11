Картошка, масло и мука: какие продукты за год подорожали больше всего?

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 1,3%. Средний уровень цен на одежду снизился на 0,9%, на обувь - на 2,7%, в основном за счет акций.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 1,6%, что в большой мере обусловлено ростом цен на электроэнергию. Твердое топливо и тепло также стали дороже.

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подешевели на 1% в связи с падением цен на топливо на 3,5%. В том числе цены на дизтопливо снизились на 5%, на бензин - на 2,5%, а цены на автогаз выросли на 2,1%. Выросли цены на пассажирский авиатранспорт и подержанные автомобили.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц выросли в среднем на 0,4% за счет роста цен на цветы, канцтовары и принадлежности для рисования, а также на телевидение. В результате акций дешевле стали игрушки и корм для животных.

В группе ресторанно-гостиничных услуг средний уровень цен за месяц вырос на 0,4%, в группе прочих товаров и услуг цены снизились в среднем на 1,4%, на что в основном повлияли акции на товары личной гигиены и косметику. Автострахование стало дороже.

В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен в течение месяца был на спиртные напитки, в то время как цены на фармацевтические препараты и неэлектрические аксессуары для кухни снизились.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, товары и услуги, связанные с транспортом, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, алкогольные напитки и табачные изделия, одежду и обувь, жилье, различные товары и услуги.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 7,2%.

По данным ЦСУ, наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе в течение года оказали свежие овощи (+18,3%), но также выросли цены на сыр и творог (+12,3%), молоко (+18,8%), молочные продукты (+12,8%), йогурт (+17%) и яйца (+2,9%). Также подорожали хлеб (+8%), мука и другие крупы (+29,3%), кондитерские изделия (+3,8%), макаронные изделия (+12,7%) и рис (+12,9%). Выросли цены на картофель (+38,9%), растительное масло (+26,5%), вяленое, соленое или копченое мясо (+2,9%), мороженое (+10,6%) и сливочное масло (+13%), варенье и мед (+10,4%), мясо птицы (+2,2%), оливковое масло (+10,1%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+4,8%), соусы и приправы (+9%), маргарин (+14,7%). Дешевле стали свинина (-10,9%) и шоколад (-1%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 2,9%. В течение года цены на алкогольные напитки выросли на 2,4%, в том числе подорожали спиртные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия выросли на 3,8%.