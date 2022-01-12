Ср, 12.01.2022
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Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество

Банк Латвии начинает публиковать данные о расчетах платежными картами

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com

Банк Латвии начал публиковать новый вид статистики - еженедельные данные о расчетах в местных торговых точках и за рубежом с помощью платежных карт, выпущенных ведущими латвийскими кредитными учреждениями, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.

Данные доступны в статистической базе данных INTS Банка Латвии и будут обновляться раз в неделю - каждую среду в 11:30.

Новая форма статистики включает в себя следующую информацию: количество и сумма внутригосударственных и международных платежей в различных торговых точках в Латвии и за границей выпущенными местными кредитными учреждениями картами, категория продавца, страна продавца, тип проведения платежа - очно или дистанционно.

От идеи до включения данных в статистическую базу данных INTS Банка Латвии прошел примерно год. Латвийские кредитные учреждения проявили отзывчивость и готовность поделиться имеющимися в их распоряжении данными без идентификации держателя карты.

Новые данные будут использоваться при составлении статистики платежного баланса для оценки поездок и электронной торговли, а также при составлении статистики платежей, национальных счетов и статистики валового внутреннего продукта.

В то же время они призваны помочь как экономистам Банка Латвии, так и всем заинтересованным лицам более полно и оперативно анализировать развитие латвийской экономики, поскольку дают детальное представление о покупательских привычках населения.

На следующей неделе будет опубликована оценка влияния пандемии Covid-19 на траты населения в различных торговых точках, проведенная экономистами Банка Латвии.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс объясняет, что данные платежных карт сочетают в себе лучшие черты и преимущества традиционной статистики (достоверность, широта анализа) и отчета в режиме реального времени (оперативность информации об актуальных событиях в экономике и поведении ее субъектов). Казакс считает, что эти данные будут полезны не только исследователям Банка Латвии, но и другим учреждениям, поэтому обеспечен их свободный доступ для всех желающих.

Банк Латвии выполняет несколько задач, важных для функционирования национальной экономики и финансовой системы, и одной из важнейших является сбор, хранение и обработка статистических данных, а также разработка, анализ и распространение статистической информации в соответствии с законом "О Банке Латвии".

Банк Латвии обобщает денежную и финансовую статистику, статистику банкнот, статистику платежей и платежных систем, статистику финансовой стабильности и статистику платежного баланса и международного инвестиционного баланса, а также участвует в составлении статистики на европейском уровне.


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