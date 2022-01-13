Акционерам Grindeks Липманам придется вернуть государству 1,9 млн евро

Рижский окружной суд взыскивает с отца и сына Липманов более 1,9 млн евро, которые они теперь будут должны заплатить в Государственную кассу.

Суд постановил взыскать с Липманов солидарно 1 903 294 евро, а также судебные издержки в размере 31 732 евро и расходы, связанные с ведением дела, в размере 7 133 евро - в общей сложности 1 942 160 евро.

Липманы подали кассационную жалобу, но департамент по гражданским делам Верховного суда (ВС) принял решение не возбуждать кассационное производство, поэтому решение окружного суда вступило в силу, сообщили в суде. Решение ВС обжалованию не подлежит.

Уже сообщалось, что дело основано на выводе Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) о том, что с 27 октября 2010 года Липманы действовали согласованно и приобрели 50,02% акций Grindeks, но вопреки закону о рынке финансовых инструментов не предложили обязательного выкупа акций Grindeks.

Липманы за это были оштрафованы, но 21 февраля 2017 года Кабинет министров уполномочил Агентство приватизации (теперь Possessor) подать на них в суд от имени латвийского государства о возмещении ущерба государственному пенсионному бюджету. Ущерб нанесен в результате не предложенного выкупа акций.

Possessor ранее выразил мнение, что судебные решения по этому делу играют ключевую роль в обеспечении прецедентного права и содействии дальнейшему судопроизводству в случаях предложений обязательного выкупа акций, а также в повышении осведомленности общественности и инвесторов об усилении защиты миноритарных акционеров.

Представители Possessor несколько раз встречались с Липманами и их представителями для решения спора путем переговоров, прежде чем передать дело в суд, но безуспешно. Possessor также заявил, что ценит вклад совета и правления Grindeks в развитие компании, но действия мажоритарных акционеров компании, не выполнивших обязательство по обязательному предложению выкупа акций, не должны нарушать законные интересы зарегистрированных миноритарных акционеров, защита которых определена законом о рынке финансовых инструментов.

Однако Киров Липман указал, что сначала сама FKTK заявила в официальном письме, что сын Филипп не считается членом семьи Кирова Липмана, но затем наказала его за то, что он поступил в соответствии с официальным разрешением FKTK.

"Только в Латвии осуществляются попытки наказать предпринимателей, которые опираются на то, что написано в официальном письме государственного учреждения, вместо того, чтобы привлечь к ответственности должностных лиц, которые невероятно дешево продали государственные акции Grindeks, что вызывает подозрения о преподнесении впечатляющего "подарка для своих"", - ранее заявил агентству LETA Липман.