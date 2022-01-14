Пт, 14.01.2022
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отец погибшей в Плявниеках девочки

Ветер сорвал крышу жилого дома в Елгавском крае: люди эвакуированы

ФОТО: Venot/Shutterstock.com

Из-за причиненных ветром разрушений были эвакуированы люди из жилого дома в Петерниеки волости Цену Елгавского края, сообщает агентство LETA.

Утром в пятницу сильные порывы ветра сорвали крышу со всеми стропилами, а также несколько рядов кирпичей. Принимая во внимание, что ветер до сих пор не стих, и есть риск, что ветер может разрушить и вторую половину крыши, было принято решение эвакуировать жителей.

Из восьми квартир в доме обжиты в данный момент семь, три из которых принадлежат самоуправлению. Жителей, у которых нет возможности поселиться у близких, разместят в гостинице Озолниекской спортивной школы.

Здание уже обследовали специалисты стройуправы, а утром разрушения оценит коммунальная служба самоуправления, которая отвечает и за восстановление крыши.

Как рассказал руководитель департамента планирования и развития самоуправления Андулис Жидков, это аварийная ситуация, в которой самоуправление придет на помощь своим жителям.

Напомним, в пятницу сильный ветер привел к разрушениям по всей стране. Например, в Риге на Центральном рынке сорвало часть крыши павильона.


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