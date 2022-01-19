Резекне снижает тариф на теплоэнергию. Он будет самым низким в стране

По данным SPRK, новый тариф на теплоэнергию в Резекне будет самым низким в стране.

Снижение тарифа связано с более низкими затратами на производство теплоэнергии предприятием Rēzeknes siltumtīkli. Когенерационные станции предприятия производят и тепловую, и электроэнергию, которая продается в рамках обязательной закупки. Цена на электроэнергию увеличилась, поэтому выросли доходы предприятия, благодаря чему снижены расходы на теплоэнергию.

Как сообщалось, с 1 января тарифы на теплоэнергию в Резекне выросли на 57,7% - до 47,42 евро за МВт/ч, а до этого тариф составлял 30,07 евро за МВт/ч.