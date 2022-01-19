Ср, 19.01.2022
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Резекне снижает тариф на теплоэнергию. Он будет самым низким в стране

ФОТО: Pexels

В Резекне с 1 февраля на 13,2% снизится тариф на теплоэнергию, который составит 41,16 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили LЕТА в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

По данным SPRK, новый тариф на теплоэнергию в Резекне будет самым низким в стране.

Снижение тарифа связано с более низкими затратами на производство теплоэнергии предприятием Rēzeknes siltumtīkli. Когенерационные станции предприятия производят и тепловую, и электроэнергию, которая продается в рамках обязательной закупки. Цена на электроэнергию увеличилась, поэтому выросли доходы предприятия, благодаря чему снижены расходы на теплоэнергию.

Как сообщалось, с 1 января тарифы на теплоэнергию в Резекне выросли на 57,7% - до 47,42 евро за МВт/ч, а до этого тариф составлял 30,07 евро за МВт/ч.

Предприятие Rēzeknes siltumtīkli зарегистрировано в 1994 году, его основной капитал составляет 5,45 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Финансовые показатели за 2021 год еще не доступны, а в 2020 году оборот предприятия составлял 8,576 млн евро, прибыль - 33,8 тыс. евро. Rēzeknes siltumtīkli принадлежит Резекненской городской думе.


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