Сейм отклонил предложение о нулевом PVN на поставки электроэнергии и теплоэнергии

Политики предложили применять нулевую ставку PVN к поставкам древесного топлива, если его фактическим потребителем является домашнее хозяйство, которое покупает и потребляет древесное топливо для бытовых нужд.

Поправки также предусматривали применение нулевой ставки налога на поставки тепловой энергии, если ее фактическим потребителем является домашнее хозяйство, которое покупает и потребляет тепло для бытовых нужд.

Депутаты СЗК также предложили применять налоговую ставку в размере 0% в счетах, выставляемых управляющими квартир, домов, домовладельцами и иными лицами, которые вместе с налогом получают плату за вышеуказанные услуги.

Также был отклонен подготовленный СЗК законопроект, предусматривавший применение нулевой ставки PVN к электроэнергии, услугам по ее передаче и распределению, а также к компоненту обязательной закупки (КОЗ).

Депутат СЗК Виктор Валайнис в ходе дебатов отметил, что правительство должно протянуть руку помощи "по максимуму". Он напомнил, что оппозиция Сейма еще в ноябре предупреждала о том, что следует ждать такого развития ситуации, и лишь правительство этого не поняло, продолжив делать вид, что все в порядке.

Как указал Валайнис, ряд предпринимателей придерживается мнения о том, что это решение будет иметь немедленный эффект и такая поддержка может быть реализована понятным для всех способом. "Действовать нужно сейчас. Мы вообще не должны допускать ситуации, когда приходят такие счета", - сказал парламентарий.

Однако предложения его партии были отклонены голосованием. Не нашло поддержки и предложение применить пониженную ставку налога на природный газ.

Депутат Кришьянис Фелдманс (Новая консервативная партия) в ходе дебатов высказал критику, заявив, что такой демагогии, как о том, что снижение PVN помогает бизнесу, он еще не слышал. По его мнению, сомнительно и заявление Валайниса о том, что предполагаемый в будущем PVN из-за энергетического кризиса в целом значительно увеличится, поэтому отмена части PVN является финансово оправданной.

В то же время он заявил, что в стране есть и будут нарастать проблемы с обеспечением стабильности цен на природный газ, так как он является импортным ресурсом из геополитически недружественной страны.

Депутат напомнил, что вчера правительство утвердило временное решение на этот отопительный сезон, установив порог в 34 евро за мегаватт-час на цену природного газа для домохозяйств. Это уровень цен, который наблюдался с прошлого лета до зимы, сказал Фелдманс, добавив при этом, что таким образом вопрос другого механизма поддержки теряет актуальность.

"Есть идея заморозить эту цену. Это не идеальное решение в условиях свободной рыночной экономики, но у природного газа нет КОЗ, который можно было бы отменить, или любого другого существенного элемента платежа, как, например, у электроэнергии", - сказал депутат.

Он также указал, что следующий отопительный сезон может быть еще более сложным, так как газ покупается у "недружественного соседа".

Политик признал, что не исключены санкции, поэтому на этот ресурс нельзя рассчитывать в долгосрочной перспективе, о чем домохозяйствам среднего класса, использующим его для отопления, стоит задуматься уже сейчас.