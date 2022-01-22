Сб, 22.01.2022
Пересечение границы Украины любыми российскими вооруженными силами будет считаться вторжением, и на это последует быстрый, жесткий и единый ответ со стороны США, а также наших партнеров и союзников. Энтони Блинкен, госсекретарь США
Энтони Блинкен, госсекретарь США

Почти половина латвийцев не знает, что деньги можно снимать на кассах магазинов

ФОТО: Schutterstock.com

В Латвии 48% жителей не информированы о возможности изъятия наличных денег в местах торговли и до сих пор эту услугу не использовали, сообщили представители SEB banka, ссылаясь на данные проведенного банком опроса.

В то же время 41% жителей информированы о такой услуге, но ее не используют, указывая, что в случае необходимости всегда доступен банкомат, а 11% регулярно пользуются возможностью снять наличные деньги в кассе магазина.

"Чтобы способствовать доступности финансовых услуг, особенно в регионах, в сотрудничестве с торговцами обеспечивается возможность в одном месте как совершать повседневные покупки, так и изымать наличные деньги. В свою очередь, для торговца это возможность уменьшить остаток наличных денег в кассе и сэкономить затраты, связанные с обработкой наличных денег", - отметил член правления SEB banka Арнис Шкапарс.

В банке указывается, что наличные деньги могут быть изъяты с любой карты MasterCard, если выдавший карту банк разрешил это и в конкретном месте торговли имеется указание о такой возможности.

Выдача наличных денег производится только вместе с покупкой - в момент совершения расчета платежной картой покупатель должен назвать необходимую сумму. Изъятая сумма наличных денег прибавляется к покупке, в свою очередь покупатель получает чек с отдельно указанной суммой покупки и суммой изъятой денежной суммы. Минимальная сумма выплаты составляет один цент, а максимальная - 100 евро. Сумма выдачи не зависит от суммы покупки.

По данным SEB banka, в среднем, в месяц, в местах торговли производится более 4000 сделок по выдаче наличных денег на среднюю сумму в 41 евро.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back