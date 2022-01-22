Почти половина латвийцев не знает, что деньги можно снимать на кассах магазинов

В то же время 41% жителей информированы о такой услуге, но ее не используют, указывая, что в случае необходимости всегда доступен банкомат, а 11% регулярно пользуются возможностью снять наличные деньги в кассе магазина.

"Чтобы способствовать доступности финансовых услуг, особенно в регионах, в сотрудничестве с торговцами обеспечивается возможность в одном месте как совершать повседневные покупки, так и изымать наличные деньги. В свою очередь, для торговца это возможность уменьшить остаток наличных денег в кассе и сэкономить затраты, связанные с обработкой наличных денег", - отметил член правления SEB banka Арнис Шкапарс.

В банке указывается, что наличные деньги могут быть изъяты с любой карты MasterCard, если выдавший карту банк разрешил это и в конкретном месте торговли имеется указание о такой возможности.

Выдача наличных денег производится только вместе с покупкой - в момент совершения расчета платежной картой покупатель должен назвать необходимую сумму. Изъятая сумма наличных денег прибавляется к покупке, в свою очередь покупатель получает чек с отдельно указанной суммой покупки и суммой изъятой денежной суммы. Минимальная сумма выплаты составляет один цент, а максимальная - 100 евро. Сумма выдачи не зависит от суммы покупки.