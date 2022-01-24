Абашин: высокие цены на энергоносители окажут влияние и на страхование

Он отметил, что на страховой рынок влияет не только пандемия, но и рост инфляции. "Без пандемии сейчас является проблемой рост цен на энергоносители, так как он затрагивает практически все отрасли", - сказал Абашин.

Он также отметил, что ценовое давление наблюдается, например, в медицинском страховании и автостраховании.

Как только государство "закачивает" средства в государственное здравоохранение и зарплаты врачей повышаются, то же самое приходится делать и в частных медицинских компаниях, а если цены у них растут, то повышается и стоимость полисов медицинского страхования. То же происходит и с автострахованием, как только поднимаются цены в автосервисах.

При этом Абашин подчеркнул, что клиенты находятся на противоположной стороне. "Если страховая компания заявит клиенту, что повысит цену на полис медицинского страхования, то клиент может просто не согласиться на это, потому что ему еще нужно платить за газ, электричество и прочее. Конкуренция на рынке достаточно серьезная, поэтому страховщики должны найти способы быть более эффективными", - сказал он.

В то же время Абашин заявил, что в страховании имущества страховая сумма должна индексироваться и соответствовать росту цен на строительство.

"Означает ли это автоматическое увеличение страховой премии? Не всегда. Но страховые суммы должны увеличиваться", - подчеркнул он.

Абашин также отметил, что одним из наиболее чувствительных к инфляции видов страхования является обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA). Когда начался кризис Covid-19 и экономика замедлилась, OCTA стало первым видом страхования, где цены опустились примерно на 15-20%. При наблюдении за тем, как сейчас растут цены в автомастерских, возникает впечатление, что в долгосрочной перспективе цены на OCTA тоже будут расти.

"Когда это произойдет и в каком объеме? Очень сложно сказать. Но OCTA совершенно точно является тем видом страхования, который может реагировать на ценовое давление", - сказал он.