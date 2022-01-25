В этом году индексацию пенсий могут провести раньше

Он напомнил о планируемой поддержке для компенсации цен на энергоносители, отметив, что инструменты поддержки запланированы до апреля. Позже правительство оценит, как будут развиваться цены на товары и услуги.

"Мы как коалиция показали, что готовы быстро принимать решения", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, можно ли помочь пенсионерам с индексацией пенсий сейчас, а не в октябре, Эглитис сказал, что "индексация пенсий, вероятно, произойдет в начале этого года".