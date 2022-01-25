В этом году индексацию пенсий могут провести раньше
Индексация пенсий по старости может быть проведена в начале этого года, заявил в интервью Латвийскому радио министр благосостояния Гатис Эглитис.
Индексация пенсий по старости может быть проведена в начале этого года, заявил в интервью Латвийскому радио министр благосостояния Гатис Эглитис.
Он напомнил о планируемой поддержке для компенсации цен на энергоносители, отметив, что инструменты поддержки запланированы до апреля. Позже правительство оценит, как будут развиваться цены на товары и услуги.
"Мы как коалиция показали, что готовы быстро принимать решения", - сказал министр.
Отвечая на вопрос, можно ли помочь пенсионерам с индексацией пенсий сейчас, а не в октябре, Эглитис сказал, что "индексация пенсий, вероятно, произойдет в начале этого года".
"Следует помнить, что с 1 июля необлагаемый минимум для пенсий будет составлять 500 евро, что по существу получается как индексация, потому что у многих людей в кошельках останется больше денег", - напомнил Эглитис.