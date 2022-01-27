В марте теплоснабжение подорожает еще больше

В настоящее время тариф Rigas siltums составляет 66,76 евро за мегаватт-час (МВт/ч), а с 1 марта составит 69,36 евро за МВт/ч.

С марта 2023 года Rigas siltums планирует тариф на теплоэнергию в размере 68,31 евро за MВт/ч, что на 2,8% больше, чем в настоящее время.

В заявлении Rigas siltums отмечается, что увеличение тарифа связано с ростом цен на топливо и непредвиденными расходами, которые возникли из-за быстрого подорожания энергоресурсов.

В декабре предприятие подало в SPRK проект тарифа, который предусматривал его рост с 1 марта на 6,7%.

В этом отопительном сезоне Rigas siltums уже повышало тариф дважды - с 1 сентября на 26,6%, а с 1 ноября - еще на 16,5%. В целом прирост тарифа составил 47,5%.

Rigas siltums - один из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. Предприятие осуществляет производство, распределение и продажу тепла, а также обеспечивает техническое обслуживание внутренних систем отопления зданий потребителей тепла. 77% производимого компанией тепла уходит на отопление жилых домов и горячее водоснабжение. Общая протяженность тепловых сетей составляет примерно 825 километров, из которых 85% принадлежат компании.

49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - ООО Energijas risinājumi. RIX, а АО Latvenergo владеет 0,005% акций.

В Екабпилсе тариф на отопление с марта вырастет еще на 9,4%

С 1 марта тариф на тепловую энергию в Екабпилсе может увеличиться еще на 9,36%, говорится в сообщении ООО Jēkabpils siltums в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Jēkabpils siltums представило в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа на тепловую энергию, предлагая повысить конечный тариф с 69,32 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость (НДС) до 75,81 евро за МВт/ч без НДС.

В том числе планируется повысить тариф на производство тепловой энергии на 11,18% - до 54,2 евро за МВт/ч, а тариф на передачу и распределение тепловой энергии - на 5,27% - до 20,76 евро за МВт/ч.