LDz хочет разогнать пассажирские поезда до 160 км в час и модернизировать перроны

Как сообщает агентство LETA, в данный момент на отдельных участках пассажирские поезда могут развивать скорость до 120 километров в час, однако преимущественно скорость движения поездов ниже, указал Клейнбергс.

Первые железнодорожные линии, на которых планируется произвести модернизацию путей для увеличения скорости движения, это Рига - Елгава и Рига - Айзкраукле.

Модернизация этих участков обойдется в 70 миллионов евро, из них 59,5 миллионов евро составит финансирование европейского фонда когезии, а 10,5 миллионов евро - софинансирование LDz. Претенденты уже подали свои заявки на конкурс, проходит их оценка. Проект планируется реализовать до декабря 2023 года.

Клейнбергс рассказал, что увеличение скорости движения поездов позволит сократить время поездки, например, на маршрутах Рига - Айзкраукле и Рига - Елгава на десять минут. В свою очередь увеличение скорости поездов на маршруте Риге - Лиепая позволило бы снизить время поездки на один час и десять минут.

В целях повышения безопасности движения на путях и около них в ближайшие годы в Риге и ее окрестностях на участке более 20 километров будут построены защитные ограждения - в местах, где по путям передвигается большое количество людей. К 2035 году планируется построить такие защитные ограждения во всех городах вблизи железнодорожных вокзалов и в густонаселенных районах.

Железнодорожные переезды будут модернизированы, оборудованы автоматическими шлагбаумами, установлены дополнительные светофоры, а также оптимизировано время закрытия переездов.

Проект по установке защитных ограждений уже начался и будет завершен к концу 2023 года. В настоящее время ведутся строительные работы, направленные на повышение безопасности, качества и пропускной способности участка Саркандаугава - Мангали - Зиемельблазма. Срок завершения этого проекта - также конец 2023 года.

Общее финансирование проекта составляет 22,4 млн евро, в том числе финансирование из Фонда сплочения ЕС - 19,1 млн евро, а софинансирование LDz - 3,3 млн евро.

До конца 2023 года будут модернизированы 48 пассажирских перронов

До конца 2023 года LDz модернизирует 48 пассажирских платформ и сопутствующую инфраструктуру на участках Рига - Крустпилс, Рига -Скулте, Рига - Тукумс и Рига - Елгава, сообщил председатель правления LDz Марис Клейнбергс на пресс-конференции в четверг.

На участке Рига - Крустпилс будет реконструировано 12 платформ, на участке Рига - Скулте - 20 платформ, на участке Рига - Тукумс - девять платформ, на участке Рига-Елгава - семь платформ.

Стоимость проекта составляет 44,4 млн евро, в том числе финансирование из Фонда сплочения ЕС - 37,8 млн евро, софинансирование LDz - 6,6 млн евро. В настоящее время ведутся проектные работы.

До конца 2027 года будут модернизированы станции и остановки на линиях Рига-Валга, Крустпилс-Даугавпилс и Крустпилс - Резекне.

К концу 2031 года планируется модернизировать станции и остановки на железнодорожной линии от Елгавы до Лиепаи и на линии от Тукумса II до Вентспилса, а к концу 2035 года - станции и остановки на участке Плявиняс-Гулбене.