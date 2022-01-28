Выявлено 8682 новых случая Covid-19; умерло 9 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 8682 новых случая Covid-19, получены данные о 9 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 8682 новых случая Covid-19, получены данные о 9 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:
Семеро скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, двое были привиты.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3542 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5140 человек были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 3904,1 случая.
Всего вчера было сделано 25 514 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 34%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 372 503 жителей Латвии, скончались 4855 человек.
Вакцинация
Бустерные вакцины от Covid-19 получили уже 23% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
По данным Центрального статистического управления, в июле 2021 года в Латвии проживали 1 882 200 человек, из них по крайней мере одну прививку получили 70,97% населения, а завершили курс вакцинации 68,31%, из них 33,7% прошли бустерную вакцинацию.
В целом в Латвии бустерные вакцины получили 23% общей численности населения.
За прошедшие сутки вакцины от Covid-19 получили 5036 человек, из них 416 - первую дозу, 485 - вторую, 90 привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз, а 4045 - бустерной вакциной.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 11 365 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 12 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Новый рекорд числа случаев фиксируется в стране третий день подряд.
11 из всех скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1212 человек, из них 97 человек - в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 29,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 3261,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 36,9%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболела почти 651 тыс. человек, умерло примерно 7,8 тыс. человек.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии добавилось 5823 новых случая коронавируса, скончались два человека.
По состоянию на утро пятницы госпитализированы 292 пациента с коронавирусом. Из них 186 нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 143 пациента (77 процентов) не вакцинированы, а у 43 пациентов (23 процента) завершен курс вакцинации.
За сутки в Эстонии проанализировано 12 466 тестов, позитивный результат дали 5823 теста. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных заражались в среднем 304,5 человека в день, а на 100 000 невакцинированных - в среднем 506,6 человека в день.
По две дозы вакцины в Эстонии получили 62,2 процента населения.