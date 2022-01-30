Пять советов о том, как распознать инвестиционных мошенников

Эксперт Luminor по предотвращению мошенничества Анрий Шмитс объясняет, как распознать инвестиционных мошенников и проверить информацию о существовании поставщика инвестиционных услуг, чтобы избежать финансовых убытков.

Выдают себя за финансовых посредников

В случаях инвестиционного мошенничества мошенники обычно выдают себя за финансовых посредников и стараются убедить потенциальных жертв, чтобы они вложили свои средства в созданные специально для этих целей несуществующие инвестиционные платформы, на которых визуально убедительно отображены показатели прибыли, объекты инвестиций и т. д. Чаще всего в когти инвестиционных мошенников попадают люди в возрасте от 35 до 60 лет, которые вкладывают от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч евро в различные фальшивые акции, криптовалюту, фонды, облигации, которые в действительности даже не существуют.

Жителям перед осуществлением инвестиций важно проверять информацию о существовании финансового брокера или инвестиционной платформы, изучая ресурсы в интернете, ища отзывы клиентов, а также проверяя информацию на веб-сайте Комиссии рынка финансов и капитала, где доступна информация о лицензированных поставщиках посреднических услуг.

Говорят по-русски, очень настойчивы

Чаще в ловушки мошенников попадают русскоговорящие жители, так как мошенники чаще всего говорят по-русски и звонят с иностранных номеров телефона. Если клиент хочет перейти на латышский, мошенники могут оправдываться, что еще учат латышский язык, поэтому будут говорить по-русски. Это, вероятнее всего, знак, что звонящий – мошенник, так как сотрудник работающего в Латвии банка или поставщик инвестиционных услуг не откажет в общении на латышском языке.

Обещают небольшой риск и большую прибыль

Как только высказывается предложение получить большую прибыль с минимальным риском, нужно проявить осмотрительность. Любые вложения всегда будут связаны с риском, причем чем больше потенциальная прибыль, тем выше риск, который может даже превышать размер вложений. Поэтому призыв инвестировать деньги в услуги или товары с нулевым риском и прибылью свыше 10% в год стоит воспринимать с подозрением.

Призывают установить поддельное программное обеспечение

Мошенники призывают перед осуществлением вложений установить на компьютер клиента программное обеспечение, с помощью которого мошенники могут получить данные расчетных карт и пароли или полный контроль над компьютером и его содержимым. Никогда не делайте этого! Установка программного обеспечения может грозить тем, что с Ваших счетов будут похищены большие денежные средства, иногда это может обнаружиться поздно, так как перечисления могут производиться небольшими суммами, которые не так легко заметить, если внимательно не следить за выпиской счета.

Используют психологические методы

Мошенники обычно торопят выбранных жертв и призывают зачислить деньги на счет или осуществить другие действия быстро, утверждая, что выгодное предложение действует в течение ограниченного времени и нужно поспешить им воспользоваться. Это делается с той целью, чтобы у человека не было возможности провести дополнительную проверку.

Чтобы произвести впечатление, что они действуют законно, мошенники нередко используют полученные ранее персональные данные, например, называют имя, фамилию, адрес, электронную почту и даже персональный код. По этой причине нужно быть очень осмотрительным с размещением личной информации в социальных сетях.