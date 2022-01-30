С лета цены на древесное топливо выросли вплоть до 80%

В этот зимний сезон были побиты рекорды цен на электроэнергию и газ, что вынудило многих смотреть в сторону альтернативных ресурсов, например твердого топлива - щепы, древесных гранул, брикетов и дров. Однако и в этом сегменте рост цен был впечатляющим.

Как рассказал эксперт в области энергетики Гунар Валдманис, сфера деревообработки начала ощущать общую резкую инфляцию, растет и спрос.

Если сравнивать декабрь 2021 года с декабрем 2020 года, то, по официальной статистике, инфляция составила 7,4%. Однако такая картина вводит в заблуждение и даже близко не отражает ситуацию на рынке в данный момент. Скорее всего, в этом могут быть виноваты долгосрочные контракты на поставку сырья.

"Очевидно, выполняя условия договора, поставщики пока что не увеличили цену.

Рост фактических расходов и рост спроса в определенной степени может отразиться и на стоимости ресурса именно в ближайшие месяцы",

- указал исполнительный директор Латвийской ассоциации энергоэнергетиков и энергостроителей Гунар Валдманис.

На деятельность завода по производству древесных гранул Enefit Green влияние оказал рост цен как на сырье, так и на топливо и на энергоресурсы, указывает руководитель производства Enefit Green Майрис Рейзиньш. Завод производит 150-160 тысяч тонн гранул в год. Большая часть идет на экспорт, но предприятие продает продукцию и на местном рынке.

"Как и у других предприятий, наша жизнь нелегка. Электричество подорожало очень сильно.

В прошлом году мы даже на полдня выключали завод, цена электричества была в 25 раз выше, чем обычно.

Просто выключили завод и не работали. К сожалению", - рассказал Рейзиньш.

Нынешняя ситуация на рынке и энергозатраты, конечно, оказывают влияние и на цену продукта для жителей.

Цены выросли на все древесное топливо. С лета как на щепу, так и на гранулы и брикеты цены выросли вплоть до 80%, отмечают в Латвийской федерации деревообработчиков. Что касается щепы, и это ощутит большинство отапливающихся котельными жителей, - резко снизились поставки из Беларуси, как по экономическим, так и по политическим причинам.

"Если говорить о потреблении частными домами, то для людей все альтернативное тепло стало гораздо дороже, вырос спрос. Склады опустели.

Местные своим спросом гонят цены вверх, но еще раз - по-прежнему древесное топливо самое дешевое", - указал исполнительный директор Федерации деревообработчиков.