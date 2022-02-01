Временное пособие в 20 евро: кто, как и когда получит

В Латвии к вышеперечисленным категориям относятся около 553 тысяч жителей.

Нужно ли заявление на получение пособия в размере 20 евро в месяц и каким образом оно будет выплачиваться?

Пособие в размере 20 евро в месяц Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет выплачивать без заявления тем лицам, которым VSAA уже выплачивает одно из вышеперечисленных пособий, путем перечисления на банковский счет одного из латвийских кредитных учреждений, почтовый расчетный счет или бесплатно доставляя по адресу получателя, т. е. тем способом, которым пособия, пенсии и компенсации выплачивались до сих пор.

С какого момента начнутся выплаты?

Выплаты в размере 20 евро в месяц начнут приходить:

- в феврале 2022 года тем лицам, кому пособия перечисляются на банковский или почтовый расчетный счет, в размере 40 евро сразу за январь и февраль 2022 года, а затем по 20 евро ежемесячно за март и апрель 2022 года. В законе предусмотрено, если пособие в размере двух месячных выплат за январь и февраль не будет выплачено в феврале, то сумма сразу за три месяца будет выплачена в марте.

- в марте 2022 года сразу 60 евро за три месяца (январь, февраль и март) тем лицам, которые получают пособия по месту жительства. В апреле будет выплачена оставшаяся сумма в 20 евро за апрель.

Будет ли выплачено это пособие лицам, получающим пенсию по выслуге лет?

Пособие в размере 20 евро в месяц выплатят лицам, достигшим пенсионного возраста по выслуге лет, но которым пенсия по возрасту еще не присуждена, а также получателям пенсии по выслуге лет с инвалидностью.

В каких случаях требуется подавать заявление на получение пособия в размере 20 евро в месяц?

Заявление в VSAA должны предоставить:

- совершеннолетние лица, получившие статус беженца или альтернативный статус и достигшие возраста, необходимого для получения пенсии, или лица, имеющие инвалидность, но не достигшие необходимого для получения пенсии возраста, или получившие решение VDEĀVK о признании необходимости специального ухода.

- лица с инвалидностью, получающие пенсию по выслуге лет в Бюро по защите Сатверсме и Военно-разведывательной службе.

В заявлении необходимо указать имя, фамилию, персональный код, номер телефона, адрес электронной почты и расчетный счет для перечисления пособия.

Заявление также необходимо в случаях, когда, например, лицо до 24 лет, потерявшее кормильца и проходящее обучение, имеет право на пособие в 20 евро в месяц, а также на 50 евро в месяц. В таком случае для получения большего пособия в 50 евро необходимо предоставить VSAA заявление.

Каковы сроки подачи заявления?