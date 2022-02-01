Вт, 1.02.2022
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Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий

Временное пособие в 20 евро: кто, как и когда получит

ФОТО: Zane Bitere/LETA

29 января вступил в силу Закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители. Он предусматривает временное пособие в размере 20 евро лицам, достигшим пенсионного возраста, людям с инвалидностью, а также потерявшим кормильца. RUS TVNET собрал ответы на вопросы, кому, как и когда будет предоставлена эта помощь.

Каков размер пособия и кому оно полагается?

Для покрытия расходов, связанных с повышением цен на энергоресурсы и последующего подорожания услуг, за период времени с 1 января по 30 апреля 2022 года будет выплачиваться пособие в размере 20 евро в месяц, или 80 евро за весь период (4 месяца по 20 евро).

Пособие получат жители Латвии, находящиеся в конкретный период в стране, а именно:

- получатели пенсии по возрасту, инвалидности или потере кормильца, в том числе получатели преждевременной пенсии;

- лица, получающие специальную государственную пенсию;

- получатели пенсии по выслуге лет, которые достигли пенсионного возраста, но которым пенсия по возрасту еще не присвоена;

- получатели пенсии по выслуге лет, которые не достигли пенсионного возраста, но имеют инвалидность;

- лица, получающие компенсацию за потерю кормильца или потерю трудоспособности;

- лица, получающие государственное пособие по социальному обеспечению;

- лица, получающие пособие по уходу за ребенком-инвалидом, или инвалиды, которым требуется уход;

- совершеннолетние лица, получившие статус беженца или альтернативный статус и достигшие возраста, необходимого для получения пенсии, или имеющие инвалидность, но не достигшие возраста, необходимого для получения пенсии, или получившие решение комиссии врачей по итогам экспертизы состояния здоровья и трудоспособности (VDEĀVK) о признании необходимости специального ухода. 

В Латвии к вышеперечисленным категориям относятся около 553 тысяч жителей.

Нужно ли заявление на получение пособия в размере 20 евро в месяц и каким образом оно будет выплачиваться?

Пособие в размере 20 евро в месяц Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет выплачивать без заявления тем лицам, которым VSAA уже выплачивает одно из вышеперечисленных пособий, путем перечисления на банковский счет одного из латвийских кредитных учреждений, почтовый расчетный счет или бесплатно доставляя по адресу получателя, т. е. тем способом, которым пособия, пенсии и компенсации выплачивались до сих пор.

С какого момента начнутся выплаты?

Выплаты в размере 20 евро в месяц начнут приходить:

- в феврале 2022 года тем лицам, кому пособия перечисляются на банковский или почтовый расчетный счет, в размере 40 евро сразу за январь и февраль 2022 года, а затем по 20 евро ежемесячно за март и апрель 2022 года. В законе предусмотрено,  если пособие в размере двух месячных выплат за январь и февраль не будет выплачено в феврале, то сумма сразу за три месяца будет выплачена в марте.

- в марте 2022 года сразу 60 евро за три месяца (январь, февраль и март) тем лицам, которые получают пособия по месту жительства. В апреле будет выплачена оставшаяся сумма в 20 евро за апрель.

Будет ли выплачено это пособие лицам, получающим пенсию по выслуге лет? 

Пособие в размере 20 евро в месяц выплатят лицам, достигшим пенсионного возраста по выслуге лет, но которым пенсия по возрасту еще не присуждена, а также получателям пенсии по выслуге лет с инвалидностью.

В каких случаях требуется подавать заявление на получение пособия в размере 20 евро в месяц?

Заявление в VSAA должны предоставить:

- совершеннолетние лица, получившие статус беженца или альтернативный статус и достигшие возраста, необходимого для получения пенсии, или лица, имеющие инвалидность, но не достигшие необходимого для получения пенсии возраста, или получившие решение VDEĀVK о признании необходимости специального ухода.

- лица с инвалидностью, получающие пенсию по выслуге лет в Бюро по защите Сатверсме и Военно-разведывательной службе.

В заявлении необходимо указать имя, фамилию, персональный код, номер телефона, адрес электронной почты и расчетный счет для перечисления пособия.

Заявление также необходимо в случаях, когда, например, лицо до 24 лет, потерявшее кормильца и проходящее обучение, имеет право на пособие в 20 евро в месяц, а также на 50 евро в месяц. В таком случае для получения большего пособия в 50 евро необходимо предоставить VSAA заявление. 

Каковы сроки подачи заявления?

Заявление на предоставление пособия можно подавать в течение 6 месяцев с момента принятия закона или с момента, когда в период с 1 января по 30 апреля 2022 года у лица появляется право на пособие. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении пособия происходит в течение 30 дней с момента подачи заявления, в свою очередь, выплата пособия начинается в течение 30 дней с момента принятия решения.

Могут ли претендовать на получение пособия те, кто в данный момент не проживает в Латвии?

Нет, на пособие могут рассчитывать только лица, проживающие в Латвии. Люди, задекларированные в Латвии, но, по информации VSAA, живущие за границей, не имеют права на получение пособия.

Какое пособие полагается лицу с инвалидностью, которому по решению VDEĀVK необходим особый уход?

Если человек получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом или является инвалидом, которому необходим уход, он имеет право на получение двойного пособия в 20 евро, т. е. 40 евро в месяц. Например, инвалид 1-й группы получает пособие по инвалидности и пособие как инвалид, которому требуется уход. В этом случае человеку выплатят социальное пособие в размере 20 евро в месяц за инвалидность, а также дополнительные 20 евро в месяц за необходимый уход, таким образом, общая сумма пособия составит 40 евро в месяц.

Выплатят ли пособие работающему инвалиду 3-й группы?

Если человек с инвалидностью, в том числе 3-й группы, проживает в Латвии и в период с 1 января по 30 апреля 2022 года получает пенсию по инвалидности, пособие по потере трудоспособности или социальное пособие по инвалидности, тогда ему полагается пособие в размере 20 евро в месяц.

Будет ли пособие в размере 20 евро в месяц выплачиваться за весь период с 1 января по 30 апреля 2022 года, если лицо достигает пенсионного возраста, например, в феврале? 

Да, пособие будет выплачено за весь период с 1 января по 30 апреля 2022 года, если в указанный период у человека появится право на данное пособие.

Как поступить, если 22-летний студент, получающий пособие по потере кормильца, имеет право также на получение пособия в размере 50 евро, которые выплачивают за ребенка?

В этой ситуации у человека есть право претендовать на большее пособие в размере 50 евро в месяц. Для получения пособия необходимо предоставить заявление, в котором указать имя, фамилию, персональный код, номер телефона, адрес электронной почты и расчетный счет для перечисления пособия.


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