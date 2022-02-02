В Кенгарагсе начинается строительство первого в районе Lidl

"У нас отличная новость для всех жителей Кенгарагса - уже в ближайшие дни на Прушу, 1, начнутся работы по строительству магазина Lidl. На первом этапе строительных работ будет снесено находящееся здесь нефункционирующее здание. Мы благоустроим инфраструктуру и окружающую среду на этой территории: запланировано обширное озеленение около магазина. Благодаря новому магазину Lidl у жителей Кенгарагса улучшатся возможности сделать выгодные и качественные покупки", - говорит Дана Хасана, руководитель департамента коммуникации Lidl Latvija.

Будущий Lidl в Кенгарагсе ФОТО: Пресс-фото

Площадь магазина Lidl на ул. Прушу, 1, составит почти 2300 квадратных метров: из них более 1400 кв. м приходится на большой и светлый торговый зал. В здании также запроектированы 300 кв. м коммерческих площадей, которые будут сдавать в аренду.

За собственные средства Lidl реконструирует участок улицы рядом с магазином, оборудует новый пешеходный переход и создаст дополнительную полосу для безопасного въезда на территорию магазина.

Lidl планирует озеленить пространство вокруг магазина, высадив около 500 кустарников и саженцев деревьев, в том числе декоративных сосен, грабов и рябин. Для удобства клиентов будет обустроена обширная парковка на 140 автомобилей. Предусмотрены парковочные места для людей с особыми потребностями и семей, а также стойки, где можно безопасно оставить велосипед. Владельцы электромобилей смогут воспользоваться зарядной станцией, где могут одновременно подзарядиться два автомобиля.

Как и другие магазины Lidl, супермаркет в Кенгарагсе будет энергоэффективным и на 100% использовать только местное "зеленое электричество".

О Lidl

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Оборот Schwarz Group в 2020 финансовом году достиг 125,3 миллиарда евро. В настоящее время в Lidl работает более 341 000 человек в 32 странах мира. Lidl имеет около 11 550 магазинов и более 200 логистических центров: компания работает в 30 странах и представлена в Азии и Эстонии. Своим клиентам Lidl предлагает продукцию высокого качества по самым низким ценам.