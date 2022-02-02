Стакис: Рига готова построить акустический концертный зал

Он приветствовал решение комитета, отметив, что подошла к концу интенсивная работа, длившаяся более года.

Идея об оборудовании акустического концертного зала в Доме конгрессов появилась в ноябре 2020 года, после того как Стакис приступил к исполнению обязанностей председателя Рижской думы. Теперь этот путь от идеи до решения пройден и видна финишная прямая, сказал мэр.

Он подчеркнул, что сейчас нужно дождаться решения Кабинета министров, и тогда можно заключать соглашение о порядке выполнения работ.

Стакис считает, что проект нужно реализовать по примеру проекта Большой эстрады Праздника песни и танца, когда Рига строит, а государство одалживает деньги.

Мэр также не исключил возможность государственного софинансирования строительства, но оно будет зависеть от дальнейших переговоров.

Вторая группа вопросов, которые будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров, это компенсация инвестиций, сделанных ранее предприятием ООО Rīgas nami в разработку проекта реконструкции Дома конгрессов.

Текущие расчеты показывают, что предварительные расходы на проект реконструкции Большого зала и публичной зоны Дома конгрессов составляют почти 1,2 млн евро. Мэр Риги считает, что при принятии решения о реализации проекта концертного зала в этом месте государство должно будет возместить указанные расходы компании Rīgas nami.

Стакис выразил уверенность, что Рижское самоуправление может позволить себе кредит на строительство концертного зала. В 2027 году завершается погашение кредита в размере 250 млн евро на строительство Южного моста, но и до тех пор самоуправление может занимать даже еще более крупные суммы в рамках кредитного лимита.

Рижская дума может позволить себе новые кредиты в размере 250 млн евро, не увеличивая общий долг ни самоуправления, ни государства. Такой суммы хватит и на ремонт и строительство мостов, и на строительство концертного зала, пояснил Стакис.

Он подчеркнул, что наиболее удобный вариант реализации проекта, когда Рига построит концертный зал, а затем сдаст его в аренду соответствующему учреждению.

Если правительство примет решение о концертном зале в Доме конгрессов, Рижская дума также должна будет принять решение о поддержке проекта. Затем будет объявлен конкурс и проведены новые закупки.

Как сообщалось ранее, комитет по развитию проекта национального акустического концертного зала выбрал для оборудования концертного зала Рижский дом конгрессов, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

Министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что проект акустического концертного зала в Риге является важнейшим приоритетом его работы, кроме того, проект внесен в декларацию правительства.

"Решение, принятое комитетом по развитию, станет третьей попыткой правительства приблизиться к строительству концертного зала", - сказал министр.

Как сообщалось, в феврале прошлого года Латвийский союз архитекторов приступил к анализу 36 возможных мест расположения национального акустического концертного зала в Риге.