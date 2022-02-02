Ср, 2.02.2022
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Стакис: Рига готова построить акустический концертный зал

Мартиньш Стакис ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Рига готова построить акустический концертный зал, заявил мэр Риги Мартиньш Стакис, комментируя решение комитета по развитию проекта национального акустического концертного зала рекомендовать для него Рижский дом конгрессов.

Он приветствовал решение комитета, отметив, что подошла к концу интенсивная работа, длившаяся более года.

Идея об оборудовании акустического концертного зала в Доме конгрессов появилась в ноябре 2020 года, после того как Стакис приступил к исполнению обязанностей председателя Рижской думы. Теперь этот путь от идеи до решения пройден и видна финишная прямая, сказал мэр.

Он подчеркнул, что сейчас нужно дождаться решения Кабинета министров, и тогда можно заключать соглашение о порядке выполнения работ.

Стакис считает, что проект нужно реализовать по примеру проекта Большой эстрады Праздника песни и танца, когда Рига строит, а государство одалживает деньги.

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Мэр также не исключил возможность государственного софинансирования строительства, но оно будет зависеть от дальнейших переговоров.

Вторая группа вопросов, которые будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров, это компенсация инвестиций, сделанных ранее предприятием ООО Rīgas nami в разработку проекта реконструкции Дома конгрессов.

Текущие расчеты показывают, что предварительные расходы на проект реконструкции Большого зала и публичной зоны Дома конгрессов составляют почти 1,2 млн евро. Мэр Риги считает, что при принятии решения о реализации проекта концертного зала в этом месте государство должно будет возместить указанные расходы компании Rīgas nami.

Стакис выразил уверенность, что Рижское самоуправление может позволить себе кредит на строительство концертного зала. В 2027 году завершается погашение кредита в размере 250 млн евро на строительство Южного моста, но и до тех пор самоуправление может занимать даже еще более крупные суммы в рамках кредитного лимита.

Рижская дума может позволить себе новые кредиты в размере 250 млн евро, не увеличивая общий долг ни самоуправления, ни государства. Такой суммы хватит и на ремонт и строительство мостов, и на строительство концертного зала, пояснил Стакис.

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Он подчеркнул, что наиболее удобный вариант реализации проекта, когда Рига построит концертный зал, а затем сдаст его в аренду соответствующему учреждению.

Если правительство примет решение о концертном зале в Доме конгрессов, Рижская дума также должна будет принять решение о поддержке проекта. Затем будет объявлен конкурс и проведены новые закупки.

Как сообщалось ранее, комитет по развитию проекта национального акустического концертного зала выбрал для оборудования концертного зала Рижский дом конгрессов, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

Министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что проект акустического концертного зала в Риге является важнейшим приоритетом его работы, кроме того, проект внесен в декларацию правительства.

"Решение, принятое комитетом по развитию, станет третьей попыткой правительства приблизиться к строительству концертного зала", - сказал министр.

Как сообщалось, в феврале прошлого года Латвийский союз архитекторов приступил к анализу 36 возможных мест расположения национального акустического концертного зала в Риге.

Прошлым летом правительство утвердило местом для строительства концертного зала здание на улице Элизабетес, 2, где когда-то располагался ЦК Коммунистической партии ЛССР, а позже - Всемирный торговый центр.


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