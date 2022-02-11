День всех влюбленных ⟩ 5 мест для романтического отдыха зимой

Забронировать домик можно здесь.

Дом для отдыха Paisumi

Одним из главных преимуществ этого дома для отдыха является его местоположение. Он находится в Берзциемсе прямо на берегу моря. Отличное место для отдыха вдвоем с любимым человеком. У гостей также есть возможность за отдельную плату арендовать горячую купель с гидромассажем и насладиться морским закатом, звездным небом или восходом солнца.

Окна домика выходят на Балтийское море. Так что романтическое настроение здесь гарантировано! Дом для отдыха оборудован всем необходимым для проживания.

Он вмещает в себя до 4 человек (двое взрослых, двое детей).

Дом для отдыха находится на частной территории, поэтому гостей никто не потревожит.

Цена за ночь (15:00-12:00) - 150 евро.

Забронировать можно здесь.

Комплекс Tiny Village Latvia

Еще одно место для романтического отдыха, которое также находится в Берзциемсе. На территории комплекса Tiny Village Latvia предлагаются три дома для бронирования. Один из них можно забронировать вместе с горячей купелью, которая расположена прямо на террасе. Гостям также предлагается посещение бани.

Комплекс расположен на берегу Балтийского моря, поэтому, кроме отдыха, здесь также можно насладиться прогулками по пляжу.

Недалеко от комплекса находится Энгурский заповедник, где можно прогуляться по берегу озера Энгурес, а также встретить диких коров и лошадей.

Для любителей активного отдыха летом предлагается аренда велосипедов и SUP-досок.

Также здесь есть возможность заказать завтрак.

Дома для отдыха вмещают до 4 человек.

Цена за ночь (15:00-12:00) - от 70 евро.

Забронировать можно здесь.

Дом для отдыха Iglu Hut Milzkalne

Iglu Hut - это необычный домик, который окружен сосновым лесом. Идеальное место, чтобы отдохнуть от рабочих дел и спрятаться от городской суеты. Место для отдыха расположено в 50 км от Риги.

Здесь также можно забронировать горячую купель, чтобы расслабиться и насладиться природой вокруг.

В домике есть все удобства для комфортного отдыха.

Резервировать можно здесь.

Цена за ночь (15:00-12:00) - от 80 евро.

Кемпинг Ezīša Midziņa

Комплекс Ezīša Midziņa расположен в городе Кегумс в Видземе.

Комплекс представляет с собой несколько домиков с террасами, панорамными окнами и печкой на дровах внутри. Здесь гости могут прогуляться по сосновому лесу или отдохнуть в саду.

Зимой из уютных домиков открывается вид на заснеженный лес. Есть возможность забронировать домик для двоих с видом на Даугаву.

Здесь можно арендовать горячую купель или сауну. При бронировании купель доступна на неограниченное время, поэтому у гостей есть возможность погреться в горячей воде как вечером во время заката, так и ночью под звездным небом.

Летом на месте комплекса возможно и размещение в палатках для тех, кто хочет быть ближе к природе.

В домиках могут разместиться от двух до восьми человек.

Цена за ночь (15:00-11:00) - от 60 евро.