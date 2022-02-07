Опрос: 11% работодателей увольняли сотрудников из-за отсутствия ковид-сертификата

В ходе опроса 53% работодателей заявили, что в прошлом году принимали на работу хотя бы одного нового сотрудника, а 27% респондентов сказали, что они и нанимали, и увольняли людей.

6% работодателей с сотрудниками без ковид-сертификатов приспособили их обязанности так, чтобы продолжать работу, а часть работников без ковид-сертификатов уволили. 7% работодателей заявили, что изменили обязанности и специфику работы для людей без ковид-сертификатов, а 17% заявили, что у них работники без сертификатов работают удаленно.

54% работодателей заявили, что у них в коллективе все работники имеют ковид-сертификат.

Опрос также показал, что что в прошлом году 59% работодателей повысили заработную плату, а 34% оставили ее без изменений. Работодатели, вынужденные снижать заработную плату, делали это за счет уменьшения переменной части, доплат или снижения нагрузки.

69% работодателей признали, что находить работников становится все труднее.

В то же время, по данным портала объявлений о работе cv.lv, количество объявлений о вакансиях увеличилось на 80% по сравнению с предыдущим годом, а среднее количество ответов на одно объявление о работе уменьшилось на 54%.

Опрос работодателей проходил в интернете в январе 2022 года, в нем участвовали 114 предприятия.