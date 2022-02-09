Перестройка Дома конгрессов: стала известна стоимость

Согласно заявлению Министерства культуры, при реализации проекта национального акустического концертного зала в Рижском Доме конгрессов государство могло бы профинансировать проведение международного конкурса проектов и проектные работы по реконструкции здания, а также определить возможности для привлечения международного финансирования, в том числе из фондов Европейского союза.

По заявлению Минкульта, Госказна также может выдать кредит Рижской думе на проведение строительных работ, который впоследствии будет выплачен в виде арендной платы.

Контекст

Как сообщалось ранее, 7 февраля коалиция поддержала создание национального акустического концертного зала в Рижском Доме конгрессов, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи партий, формирующих правительство.

Такое политическое решение было принято на заседании коалиции после доклада министра культуры Науриса Пунтулиса (Национальное объединение).

Комитет по развитию проекта национального акустического концертного зала выбрал местом для концертного зала Рижский Дом конгрессов.

Пунтулис ранее заявлял, что проект акустического концертного зала в Риге является важнейшим приоритетом его работы, кроме того, проект внесен в декларацию правительства.

"Решение, принятое комитетом по развитию, станет третьей попыткой правительства приблизиться к строительству концертного зала", - сказал министр.