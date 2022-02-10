Самоуправлениям разрешили позволить жителям оплатить налог на недвижимость позже

Ранее такое регулирование уже было определено на 2020 и 2021 годы.

Закон, подготовленный Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией парламента и принятый Сеймом сегодня в течение нескольких минут, предусматривает, что самоуправления в 2022 году имеют право устанавливать другие сроки уплаты NĪN, отличные от установленных в законе о налоге на недвижимость.

Задолженность по задержке NĪN, рассчитанного в этом году, не будет начисляться, если оплата будет произведена до 31 декабря. В случае неуплаты налога до конца текущего года начиная с 1 января 2023 года штраф за просрочку платежа будет начисляться в размере, указанном в законе "О налоге на недвижимое имущество".

В аннотации к принятым поправкам к закону поясняется, что органам местного самоуправления предоставлено право в этом году изменять (откладывать) указанные в законе о NĪN сроки уплаты, которые в стандартном порядке предусматривают налоговые платежи до 31 марта, 15 мая, 15 августа и 15 ноября.

Бюджетная комиссия отмечает, что 2022 год начался с ряда экономических и финансовых потрясений.

Энергетический кризис в совокупности с экономическим кризисом, вызванным пандемией Covid-19, создали значительную угрозу платежеспособности населения и бизнеса, поэтому важно искать эффективные инструменты поддержки налогоплательщиков. В таких условиях в органы местного самоуправления поступает много обращений о переносе первого срока уплаты NĪN с 31 марта на более позднее время, поясняется в аннотации к принятым поправкам.