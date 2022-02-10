Чт, 10.02.2022
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Торгово-промышленная палата призывает к скорейшей отмене строгих ограничений

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) призывает к скорейшей отмене строгих ограничений, введенных для сдерживания распространения Covid-19 в Латвии, чтобы дать возможность всем секторам полноценно работать и позволить экономике восстановиться, сообщили в организации.

В LTRK считают, что продление ограничений угрожает восстановлению экономики и снижению конкурентоспособности Латвии.

Представители организации отмечают, что различные страны, включая соседние с Латвией Литву и Эстонию, уже ослабили ограничения, введенные в связи с Covid-19, что позволило закрытым секторам возобновить работу и способствовать восстановлению экономики после двух трудных лет.

Поэтому LTRK призывает к срочной отмене сертификатов Covid-19 и обязательной вакцинации сотрудников, предлагая делегировать предприятиям принятие решений о соблюдении мер эпидемиологической безопасности для создания безопасной среды для сотрудников и клиентов.

Если строгие ограничения не будут сняты как можно скорее, под серьезной угрозой окажутся как восстановление экономики, так и конкурентоспособность Латвии,

так как и рабочая сила, и покупатели товаров и услуг устремляются в соседние страны, что причиняет убытки предпринимателям и усугубляет различия в экономическом развитии между странами Балтии, отмечает LTRK.

Комментируя текущую ситуацию с антиковидными ограничениями, президент LTRK Айгар Ростовскис отмечает, что пора отменить все административные меры в связи с распространением вируса и определить меры безопасности в качестве рекомендательных. "Мы больше не можем позволить себе тормозить латвийскую экономику и продолжать занимать деньги, мы должны как можно скорее вернуться к обычной жизни", - подчеркнул Ростовскис.


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