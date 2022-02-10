Торгово-промышленная палата призывает к скорейшей отмене строгих ограничений

В LTRK считают, что продление ограничений угрожает восстановлению экономики и снижению конкурентоспособности Латвии.

Представители организации отмечают, что различные страны, включая соседние с Латвией Литву и Эстонию, уже ослабили ограничения, введенные в связи с Covid-19, что позволило закрытым секторам возобновить работу и способствовать восстановлению экономики после двух трудных лет.

Поэтому LTRK призывает к срочной отмене сертификатов Covid-19 и обязательной вакцинации сотрудников, предлагая делегировать предприятиям принятие решений о соблюдении мер эпидемиологической безопасности для создания безопасной среды для сотрудников и клиентов.

Если строгие ограничения не будут сняты как можно скорее, под серьезной угрозой окажутся как восстановление экономики, так и конкурентоспособность Латвии,

так как и рабочая сила, и покупатели товаров и услуг устремляются в соседние страны, что причиняет убытки предпринимателям и усугубляет различия в экономическом развитии между странами Балтии, отмечает LTRK.