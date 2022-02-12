Известно, на что Фонд реституции еврейской общины потратит компенсацию в 40 млн евро

Планируется, что фонду в течение десяти лет будет выплачена компенсация в размере 40 миллионов евро, которую он планирует использовать для восстановления двух зданий - на улице Абренес, 2, и Лудзас, 25. В свое время на улице Лудзас находилась еврейская больница Linas Hacedek, а на улице Абренес - еврейская ремесленная школа, сообщает агентство LETA.

В 2016 году Сейм принял закон, предусматривающий бесплатную передачу пяти зданий Латвийской еврейской общине и совету общины. Соответственно, еврейской общине кроме упомянутого выше будут переданы здания на улице Эрнеста Бирзниека-Упиша, 12, в Риге, на улице Кляву, 13, в Юрмале и на улице Лилая, 31, в Кандаве.

Крупников признал, что упомянутые здания не используются уже минимум 20 лет и находятся в плохом состоянии, поэтому планируется, что после восстановления они будут служить как еврейской общине, так и обществу.

Он пояснил, что задача фонда - помочь общине, а также обеспечить, чтобы возвращенная собственность приносила общине доход. В то же время он указал, что деятельность фонда направлена не только на развитие еврейской общины, но и на сплочение Латвии и, возможно, и для других этнических групп.

Крупников отметил, что перед тем, как фонд начнет выделять деньги на проекты, нужно в целом разработать документ, который будет устанавливать, в каком порядке деньги будут доступны всем.

"Согласно законодательству государства, нам нужно отчитаться, поэтому баланс - это одно дело, другое - объяснить всем, какие проекты были, что мы поддержали и чего добились", - отметил Крупников.

Планируется, что за выделение денег будет нести ответственность совет, в котором будут пять представителей международных еврейских организаций, которые помогали и поддерживали латвийскую еврейскую общину с течением времени.

Напомним, Сейм в четверг в окончательном чтении принял закон о добровольном возмещении еврейской общине Латвии, который предусматривает в течение десяти лет выплату компенсации в размере 40 млн евро за имущество, утерянное во время Холокоста.

Компенсация будет выплачиваться с 2023 года до 2032 года, ежегодные выплаты составят 4 млн евро.

Эти средства можно будет использовать для восстановления и сохранения культурно-исторического наследия латвийских евреев, поддержки еврейских организаций, содержания недвижимости, финансирования мероприятий, связанных с религией, культурой, образованием, наукой, здравоохранением, историей, спортом, благотворительностью, а также для содействия сплоченности общества и развития гражданского общества.

Также средства можно будет использовать для содержания и благоустройства мемориалов жертвам Холокоста (в Бикерниекском лесу, Дрейлини, на Румбуле, в Межапарке, Даугавпилсе и т. д.).