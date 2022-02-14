На границе Латвии могут появиться центры для украинских беженцев

В минувшую субботу, 12 февраля, министр внутренних дел Мария Голубева сообщила в микроблоге Twitter, что Министерство внутренних дел подготовило план на случай, если в Латвию прибудет большое количество людей из Украины. Министерства должны представить комментарии по этому плану до конца понедельника.

Линда Цурика, советник министра внутренних дел по стратегическим коммуникациям, пояснила LETA, что МВД не готовит одно большое место для размещения, а рассматривает несколько мест, а также сотрудничество с частным сектором. "Важно, чтобы у людей, у которых нет родственников или возможности найти жилье в Латвии, сразу же по приезду было место для ночлега", - сказала Цурика.

На этапе приема предусмотрено создание приемных пунктов вблизи границы, куда будут перевозить лиц без документов, без возможности получения места жительства в Латвии и лиц, пересекших границу Латвии в непредусмотренных для этого местах. МВД в настоящее время не может предсказать точное количество потенциальных беженцев.

В настоящее время этот план рассматривается другими министерствами. В настоящее время очень важны поддержка и сотрудничество со стороны Министерства экономики и финансов, чтобы можно было сделать правильные расчеты по этим мерам, а затем МВД сможет дать дополнительные комментарии по другим аспектам плана. Приблизительная стоимость центров и другие возможные расходы пока неизвестны.

Реализация плана будет обеспечиваться ответственными министерствами, подведомственными им учреждениями, органами местного самоуправления, коммерсантами, также к оказанию поддержки будут привлечены общественные и прочие организации.

План должен быть одобрен правительством, а затем Сеймом. В настоящее время неизвестно, будет ли он передан правительству. Это будет зависеть от других министерств, в частности от Министерства экономики и финансов.