Только в одном городе Латвии отопление стало дешевле. А вот в марте снова грядет подорожание

20 января тариф на тепловую энергию в Олайне повысился до 107,42 евро за мегаватт-час (МВт/ч), с 1 февраля в Екабпилсе - до 69,32 евро за МВт/ч, в Юрмале - до 69,97 евро за МВт/ч, в Даугавпилсе - до 93,65 евро за МВт/ч, в Саласпилсе - до 61,03 евро за МВт/ч. В Резекне тариф на тепловую энергию снизился до 41,16 евро за МВт/ч.

SPRK напоминает, что вне зависимости от установленного тарифа тариф, применяемый для домохозяйств с 1 января 2022 года по 30 апреля 2022 года, не будет превышать установленный государством максимальный уровень - 68 евро за МВт/ч.

Председатель SPRK Алда Озола указала, что в феврале на изменения тарифов на отопление в основном повлияло повышение стоимости топлива. Затраты значительно возрастают не только в населенных пунктах, где для производства тепла используется природный газ, но и там, где используется биомасса.

В Марупе с марта тариф на отопление вырастет на 68,9%

В Марупе тариф на тепловую энергию с 1 марта повысится на 68,9% - до 127,29 евро за мегаватт-час (МВт/ч).

К счетам за тепловую энергию SIA Mārupes komunālie pakalpojumi за март и апрель будет применяться установленный государством максимальный уровень тарифа на тепло - 68 евро за МВт/ч.

Текущий тариф в Марупе составляет 75,35 евро за МВт/ч.

С 1 октября тариф на тепловую энергию в Марупе составит 119,94 евро за МВт/ч.

Увеличение тарифа на тепловую энергию связано с заключением нового договора на поставку природного газа. В результате расходы на топливо для Mārupes komunālie pakalpojumi увеличились на 94,8%.

В связи с ростом цен на щепу в Резекне тариф на тепловую энергию с марта повысится на 4%

С 1 марта текущего года вступит в силу новый тариф на тепловую энергию SIA Rēzeknes siltumtīkli, который будет на 4% выше, чем в феврале, и составит 42,8 евро за мегаватт/час. Повышение тарифа на тепловую энергию связано с более высокими затратами на производство собственной теплоэнергии из-за повышения цен на древесную щепу.

Согласно данным SPRK, новый тариф в Резекне по-прежнему будет самым низким в стране.

В начале этого года по причине роста себестоимости продукции и высокого спроса на щепу и топливные гранулы наблюдается значительный рост цен на эти ресурсы. Хотя колебания цен по-прежнему несопоставимы с наблюдаемыми на рынке природного газа, рост цен более значителен, чем в предыдущие годы.