Что делать, чтобы бизнес переработки текстиля был прибыльным?

Как с последствиями "быстрой моды" борется Скандинавия?
Один из хороших примеров - шведский бренд H&M, который как и другие, например, ASOS, GAP Inc, Inditex, Kering реализует моду оборота. H&M обязалось до 2030 года добиться, чтобы использовались только повторно переработанные материалы, а также материалы с долгосрочным происхождением. Уже сейчас есть линии одежды, в которых используется переработанный пластик. В магазинах H&M уже несколько лет можно сдать пользованную одежду, получив взамен скидку на следующую покупку.
Такая система очень мотивирует, особенно молодых людей.
Если знаешь, что одежда, которую ты купил, recycled, это большой плюс при выборе, одежду какого бренда покупать. В будущем это будет стандарт, который будут оценивать как лучший. И, если одежда еще и создана из пластиковых отходов, собранных в океане...
Достаточно ли в Латвии осуществляется оборотная экономика и что можно сделать, чтобы ей способствовать?
Нет, целенаправленной политики не было. Например, можно поддержать местных ремесленников - мастерские по ремонту одежду и обуви, снижая ставку PVN. Если ремонт обуви дорогой, человек обувь лучше выбросит, а не починит. Если ремонт дешев - почему бы и не починить? И это означает, что сокращаются отходы.
В Латвии примерно четыре тысячи предприятий, занимающихся ремонтом и перешивкой одежды.
Быстрая мода стремительно набрала обороты именно в последние десятилетия. Колесницу fast fashion остановить нельзя, но можно вставить палки в ее колеса.
Да, люди одеваются на один вечер. Когда надо идти на мероприятие, они даже не ищут, что надеть, в шкафу, а идут в магазин и покупают новое. Кроме ремонта одежды большое значение играет информированность людей, нужно показывать, что происходит с текстильными отходами. Например, хлопковая одежда в окружающей среде со временем разлагается, а синтетические волокна остаются вплоть до 200 лет.
У людей есть понимание по поводу того, что пластиковые бутылки в лес выбрасывать нельзя, но также стоит относиться и к пользованной одежде.
Самый эффективный способ, как достучаться до общества - через детей, это означает, что о вопросах окружающей среды нужно говорить еще в детском саду.
Ни в Латвии, ни в других местах в Балтии нет ни одного значительно предприятия по переработке пользованного текстиля, а из "старых платьев" шить "новые платья" - не единственный способ, как дать пользованной ткани второй шанс. Есть же другие материалы, в производстве которых текстильные отходы могут пригодиться.
Текстильные отходы можно использовать в производстве игрушек, в качестве наполнения мягкой мебели. Однако, чтобы возникли такие производства, единственный мотивирующий фактор - продуманная политика DRN.
Например, предприятие Eco Baltia vide провело большую работу по сбору данных и знает, как у нас образуются потоки текстильных тканей - как много хлопка, сколько синтетики. У них есть видение, какой в Латвии потенциал текстильных отходов.
Можно ли сказать, что переработка текстиля, новая, неоткрытая ниша бизнеса в Латвии?
Если не будет предприятия, которое начнет что-то производить, давать пользованному текстилю вторую жизнь, людям надоест сбор текстиля, так как не будет хватать мотивации.
Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды.