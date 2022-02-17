Пт, 18.02.2022
Я не согласна жить без детей, это какая-то бесплодная и неправильная жизнь Анжелика, мать семерых детей
Анжелика, мать семерых детей

Что делать, чтобы бизнес переработки текстиля был прибыльным?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

О том, какие механизмы поддержки нужны, чтобы предпринимателям было интересно начать работать в Латвии в его неосвоенной нише переработки текстиля, и почему в сортировке текстильных отходов будет смысл только в случае, если будет работать эффективная система переработки текстиля, TVNET поговорил с руководителям отдела безопасности, защиты и окружающей среды Лиепайской экономической зоны, одним из авторов исследования "Анализ возможностей переработки текстиля в Латвии" Каспаром Понемецкисом.

Операторы обслуживания отходов, которые реализуют пилотные проекты по сортировке использованного текстиля, признают, что интерес общества к передаче ненужной одежды оказался неожиданно велик. Однако неотвеченным остается вопрос, что дальше делать с текстилем, который люди выбросили в контейнеры для сортировки. К сожалению, большая часть по-прежнему попадает на мусорные полигоны, и систематического решения этой проблемы в Латвии на данный момент нет. Каким может быть выход?

Ситуацию мог бы улучшить только налог на природные ресурсы (DRN) для производителей и импортеров, как, например, с пластиковой упаковкой и шинами. Мотивирующим фактором могла бы стать скидка DRN для тех предприятий по обслуживанию отходов, которые заключили договор с переработчиком отходов. Чтобы способствовать переработке, стоило бы возвращать DRN и тем, что перерабатывает текстильные отходы в другие материалы. В свою очередь предприятия, которые передает текстильные отходы для хранения на полигон, эту скидку получить бы не могли.

Возвращаемая сумма должна быть достаточно интересной предпринимателям.

Таким образом, необходимо внести изменения в Закон о налоге на природные ресурсы, включив текстильные материалы в раздел "Налоговые ставки на вредные для окружающей среды товары".

В данный момент результаты по сбору текстильных отходов оцениваются как средне хорошие, так как прогресс есть, но не хватает понимания и механизмов контроля. Наилучшим решением было бы повторное использование использованного текстиля, но в Латвии нет ни одного большого предприятия, которое бы этим занималось. В странах Скандинавии, в Великобритании, Франции есть предприятия, специализирующиеся на производстве одежды, которые используют переработанные материалы.

ФОТО: Foto no personīgā arhīva

Что Латвия могла бы делать с текстильными отходами?

В течение года на мусорные полигоны вместе с бытовыми отходами попадает более чем 26,7 тысяч тонн текстильных отходов.

Чтобы в этом вопросе был прогресс, в процессах должны быть заинтересованы как Государственная служба окружающей среды, так и обслуживающие отходы предприятия. Компания SCHWENK Latvija, занимающаяся производством цемента, в год импортирует более 10 тысяч тонн текстильных отходов, которые сжигает, чтобы получить энергию для производства.

В Латвии несколько предприятий пытались сотрудничать с цементным заводом, но никто из них не смог обеспечить достаточное количество и качество текстильных отходов.

Предприятию, которое использует текстильные отходы в качестве топлива, каждый месяц сырье нужно в определенном количестве и соответствующего качества.

В 2019 году в Латвию было ввезено 10 322,34 тонн текстильных отходов, которые были сожжены для получения энергии на цементном заводе предприятия SCHWENK Latvija в Броцены.

В исследовании указывается, что ввезенное в Латвию количество текстиля в 68 раз превышает собранное в Латвии количество отходов. В Латвии собирается только 223,5 тонны в год, тогда как в 2019 году было ввезено 10 374,84 тонн. Общее количество когенерированных (когенерация - деятельность, главный результат которой - целесообразное использование отходов в производственных процессах или народном хозяйстве в качестве источника энергии) отходов составляет 10 586, 675 тонны в год - выходит, почти столько же, сколько было ввезено.

В Швеции текстильные отходы широко используются для производства тепла - есть специально приспособленные под них котельные.

Похожая ситуация и в Таллинне - теплоэнергию для города получают, сжигая опасные отходы, в том числе все отходы, собранные в больницах Латвии.

У нас считается, что сжигать отходы - опасно и неправильно.

В Швеции, используя отходы, в 2017 году было создано такое количество тепла, чтобы можно было отопить 1,25 миллиона квартир и обеспечить электричеством 680 тысяч домов. Сейчас устройства способны сжигать 6,6 миллиона тонн отходов в год.

Правильно ли я понимаю - сжигание отходов, чтобы производить энергию, может быть одним из вариантов?

Это неплохое решение. Нужно понимать, что есть часть текстильных отходов, которые находятся в таком плохом состоянии, что с ними ничего нельзя сделать. Единственное - сжечь. Если технологический процесс организован правильно, используются различные фильтры, то окружающая среда не загрязняется. Конечно, не нужно переусердствовать и сжигать все - в том числе и то, что еще хорошее и может быть использовано повторно.

Возвращаясь к кучам одежды, которые свозятся на мусорный полигон - что нужно, чтобы предприниматели и общество в целом были заинтересованы искать возможности, как использовать этот ресурс?

Люди будут заинтересованы в переработке, если будет работать DRN, в частности, возможность вернуть его, поступив ответственно.

Текстильный материал не насколько ценен, чтобы кто-то был заинтересован бесплатно сортировать и собирать его. У одежды никогда не будет такой ценности, как у металлолома.

Проблема в том, что с введением DRN выросла бы цена как новой, так и пользованной одежды в магазинах, и это не было бы популярным. Так как сейчас люди думают, зачем покупать дорогую и качественную одежду, если можно купить четыре единицы некачественной и дешевой одежды.

По мнению автора исследования, ставка налога могла бы составлять 200 евро за тонну, что увеличило бы для потребителя стоимость одежды всего на 0,20 центов за килограмм, но значительно бы ограничило количество ввезенной в Латвию низкокачественной одежды и способствовало бы сортировке использованных текстильных материалов и их попаданию в магазины "секонд-хенд".

На латвийский рынок попадает примерно 12,5 кг новой одежды на одного жителя. В то же самое время значительно растет объем ввезенной пользованной одежды, который достигает 15,5 тысяч тонн в год. По сравнению с другими странами Европы - это много или мало?

В целом в Латвии потребление одежды не огромно, если сравнивать со странами Европы. Тенденция к приросту объема ввезенной пользованной одежды тревожна.

Что происходит с той пользованной одеждой, которая не продается?

Скорее всего, от нее освобождаются, отправляя в страны третьего мира, например, в Африку.

Инфраструктура различного масштаба - в основном контейнеры - для сбора текстильных отходов в данный момент доступны в 60 местах по всей Латвии. Например, Eco Baltia vide в сотрудничестве с другими обслуживающими отходы предприятиями установило 100 емкостей, в которые жителей призывают выбрасывать чистую одежду, которую еще можно использовать, так как дальше ее шлют в Африку и Пакистан, где люди продолжают ее носить. Однако не всю - часть попадает в мусор.

В контейнеры люди иногда выбрасывают и грязную, рваную одежду, которой нельзя дать вторую жизнь. Точно так же и в предусмотренные для пластиковой упаковки контейнеры выбрасывают PET-бутылки, наполненные окурками.

  • В ближайшие годы в крупнейших городах операторы по обслуживанию мусора в сотрудничестве с самоуправлениями должны обеспечить один контейнер для сортировки текстиля на 1000 жителей, в меньших краях контейнеры должны будут стоять в округе, где есть 2000 жителей.
  • В целом в 2023 году в Латвии будут доступны примерно 2000 контейнеров для сортировки текстиля. 

Но является ли то, что мы шлем пользованную одежду в Африку, решением? Она же никуда не пропадает - мы просто засоряем другой континент.

Получается, что мы выбрасываем мусор в соседний двор. Даже хуже, так как он попадает в страны, где нет контроля. Есть страны, отсылая в которые текстильные отходы, налог на природные ресурсы вернуть невозможно, так как в них нет возможности переработки.

Как с последствиями "быстрой моды" борется Скандинавия?

Один из хороших примеров - шведский бренд H&M, который как и другие, например, ASOS, GAP Inc, Inditex, Kering реализует моду оборота. H&M обязалось до 2030 года добиться, чтобы использовались только повторно переработанные материалы, а также материалы с долгосрочным происхождением. Уже сейчас есть линии одежды, в которых используется переработанный пластик. В магазинах H&M уже несколько лет можно сдать пользованную одежду, получив взамен скидку на следующую покупку.

Такая система очень мотивирует, особенно молодых людей.

Если знаешь, что одежда, которую ты купил, recycled, это большой плюс при выборе, одежду какого бренда покупать. В будущем это будет стандарт, который будут оценивать как лучший. И, если одежда еще и создана из пластиковых отходов, собранных в океане...

Достаточно ли в Латвии осуществляется оборотная экономика и что можно сделать, чтобы ей способствовать?

Нет, целенаправленной политики не было. Например, можно поддержать местных ремесленников - мастерские по ремонту одежду и обуви, снижая ставку PVN. Если ремонт обуви дорогой, человек обувь лучше выбросит, а не починит. Если ремонт дешев - почему бы и не починить? И это означает, что сокращаются отходы.

В Латвии примерно четыре тысячи предприятий, занимающихся ремонтом и перешивкой одежды.

Быстрая мода стремительно набрала обороты именно в последние десятилетия. Колесницу fast fashion остановить нельзя, но можно вставить палки в ее колеса.

Да, люди одеваются на один вечер. Когда надо идти на мероприятие, они даже не ищут, что надеть, в шкафу, а идут в магазин и покупают новое. Кроме ремонта одежды большое значение играет информированность людей, нужно показывать, что происходит с текстильными отходами. Например, хлопковая одежда в окружающей среде со временем разлагается, а синтетические волокна остаются вплоть до 200 лет.

У людей есть понимание по поводу того, что пластиковые бутылки в лес выбрасывать нельзя, но также стоит относиться и к пользованной одежде.

Самый эффективный способ, как достучаться до общества - через детей, это означает, что о вопросах окружающей среды нужно говорить еще в детском саду.

Ни в Латвии, ни в других местах в Балтии нет ни одного значительно предприятия по переработке пользованного текстиля, а из "старых платьев" шить "новые платья" - не единственный способ, как дать пользованной ткани второй шанс. Есть же другие материалы, в производстве которых текстильные отходы могут пригодиться.

Текстильные отходы можно использовать в производстве игрушек, в качестве наполнения мягкой мебели. Однако, чтобы возникли такие производства, единственный мотивирующий фактор - продуманная политика DRN.

Например, предприятие Eco Baltia vide провело большую работу по сбору данных и знает, как у нас образуются потоки текстильных тканей - как много хлопка, сколько синтетики. У них есть видение, какой в Латвии потенциал текстильных отходов.

Можно ли сказать, что переработка текстиля, новая, неоткрытая ниша бизнеса в Латвии?

Да, определенно.

Если не будет предприятия, которое начнет что-то производить, давать пользованному текстилю вторую жизнь, людям надоест сбор текстиля, так как не будет хватать мотивации.

Логотип LVAF ФОТО: logo

Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды.


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