Что делать, чтобы бизнес переработки текстиля был прибыльным?

Возвращаясь к кучам одежды, которые свозятся на мусорный полигон - что нужно, чтобы предприниматели и общество в целом были заинтересованы искать возможности, как использовать этот ресурс?

Люди будут заинтересованы в переработке, если будет работать DRN, в частности, возможность вернуть его, поступив ответственно.

Текстильный материал не насколько ценен, чтобы кто-то был заинтересован бесплатно сортировать и собирать его. У одежды никогда не будет такой ценности, как у металлолома.

Проблема в том, что с введением DRN выросла бы цена как новой, так и пользованной одежды в магазинах, и это не было бы популярным. Так как сейчас люди думают, зачем покупать дорогую и качественную одежду, если можно купить четыре единицы некачественной и дешевой одежды.

По мнению автора исследования, ставка налога могла бы составлять 200 евро за тонну, что увеличило бы для потребителя стоимость одежды всего на 0,20 центов за килограмм, но значительно бы ограничило количество ввезенной в Латвию низкокачественной одежды и способствовало бы сортировке использованных текстильных материалов и их попаданию в магазины "секонд-хенд".

На латвийский рынок попадает примерно 12,5 кг новой одежды на одного жителя. В то же самое время значительно растет объем ввезенной пользованной одежды, который достигает 15,5 тысяч тонн в год. По сравнению с другими странами Европы - это много или мало?

В целом в Латвии потребление одежды не огромно, если сравнивать со странами Европы. Тенденция к приросту объема ввезенной пользованной одежды тревожна.

Что происходит с той пользованной одеждой, которая не продается?

Скорее всего, от нее освобождаются, отправляя в страны третьего мира, например, в Африку.

Инфраструктура различного масштаба - в основном контейнеры - для сбора текстильных отходов в данный момент доступны в 60 местах по всей Латвии. Например, Eco Baltia vide в сотрудничестве с другими обслуживающими отходы предприятиями установило 100 емкостей, в которые жителей призывают выбрасывать чистую одежду, которую еще можно использовать, так как дальше ее шлют в Африку и Пакистан, где люди продолжают ее носить. Однако не всю - часть попадает в мусор.

В контейнеры люди иногда выбрасывают и грязную, рваную одежду, которой нельзя дать вторую жизнь. Точно так же и в предусмотренные для пластиковой упаковки контейнеры выбрасывают PET-бутылки, наполненные окурками.

В ближайшие годы в крупнейших городах операторы по обслуживанию мусора в сотрудничестве с самоуправлениями должны обеспечить один контейнер для сортировки текстиля на 1000 жителей, в меньших краях контейнеры должны будут стоять в округе, где есть 2000 жителей.

В целом в 2023 году в Латвии будут доступны примерно 2000 контейнеров для сортировки текстиля.

Но является ли то, что мы шлем пользованную одежду в Африку, решением? Она же никуда не пропадает - мы просто засоряем другой континент.