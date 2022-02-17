Королева Елизавета II выпустила авторский парфюм. Он не для людей
Королева Великобритании Елизавета II создаст специальный парфюм для собак. Автор идеи - сама королева, сообщает британская газета The Sun.
Королева Великобритании Елизавета II создаст специальный парфюм для собак. Автор идеи - сама королева, сообщает британская газета The Sun.
Её Величество выпустила духи для четвероногих друзей под названием The Happy Hounds Dog Cologne ("Одеколон для счастливой охотничьей собаки"), который пахнет "прогулками по побережью". Его описывают как "богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотками бергамота".
Флакон стоит 9,99 фунтов (примерно 12 евро) и продается в сувенирном магазине Sandringham Estate в Норфолке.
Аромат позиционируется как "унисекс" - его можно использовать и для сук, и для кобелей. Ароматические спреи и парфюмы для собак не являются чем-то новым на рынке. Такие товары давно можно найти и в самом обычном зоомагазине.
95-летняя Елизавета II - большая поклонница корги. За всю ее жизнь у нее было больше 30 собак этой породы. Последний пес королевы по кличке Вулкан умер в 2020 году. Кстати, с недавних пор в Букингемском дворце живет кокер-спаниель по кличке Лисси - впервые это не корги.