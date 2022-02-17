Королева Елизавета II выпустила авторский парфюм. Он не для людей

Её Величество выпустила духи для четвероногих друзей под названием The Happy Hounds Dog Cologne ("Одеколон для счастливой охотничьей собаки"), который пахнет "прогулками по побережью". Его описывают как "богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотками бергамота".

Флакон стоит 9,99 фунтов (примерно 12 евро) и продается в сувенирном магазине Sandringham Estate в Норфолке.

Аромат позиционируется как "унисекс" - его можно использовать и для сук, и для кобелей. Ароматические спреи и парфюмы для собак не являются чем-то новым на рынке. Такие товары давно можно найти и в самом обычном зоомагазине.